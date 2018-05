Pd | Rosato chiude a proposta Martina | no voto segretario in assemblea

Ettore Rosato a M5S : "Pd siede al tavolo solo se chiudete con la Lega". Sandra Zampa : "Voti la base" : Il Pd è pronto a sedersi al tavolo con i 5 Stelle, ma la prima condizione è che il "forno" con la Lega e il centrodestra venga chiuso. "Io da quasi due mesi vedo un gran lavoro di Lega e M5S per sdoganare Forza Italia e comporre una maggioranza" afferma al Messaggero Ettore Rosato, sottolineando che "fin quando quel fronte non si considera completamente chiuso, qualunque approccio con il Pd lo considero una perdita di tempo".Se ...

Berlusconi chiude al M5s e chiama il Pd. Ma arriva il 'no' di Rosato | : Il leader di Fi ha parlato dal Molise aprendo al Partito Democratico per un'alleanza di governo. La replica del vicepresidente della Camera: "Il Cav sogna". Contrario anche Salvini: "Non è rispettoso ...

Governo : Rosato - Di Maio e Salvini si dividono poltrone - forno non chiude : Roma, 18 apr. , AdnKronos, 'Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si ...