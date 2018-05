Pd Roma | sporta denuncia contro utente che commenta Facebook Raggi

Roma - grave bimba di 8 anni : trasportata d’urgenza dall’Aeronautica : Roma, grave bimba di 8 anni: trasportata d’urgenza dall’Aeronautica Roma, grave bimba di 8 anni: trasportata d’urgenza dall’Aeronautica Continua a leggere

INCIDENTE STRADALE PER NATHALIE CALDONAZZO - COME STA?/ Roma - Prati : ferita - trasportata al Gemelli : NATHALIE CALDONAZZO, INCIDENTE STRADALE a Roma in zona Prati: COME STA? Paura per la showgirl rimasta ferita, ricoverata al Gemelli in codice giallo. Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:53:00 GMT)

Roma : incidente per Nathalie Caldonazzo. Showgirl trasportata al Gemelli : Roma: Caldonazzo si trovava a bordo del motoveicolo Peugeot Tweet Roma – Coinvolta in un incidente stradale Nathalie Caldonazzo. La soubrette si trovava a bordo della sua moto su lungotevere Oberdan, all’altezza di Piazza Monte Grappa, attorno alle 14. La Showgirl era a bordo di un motoveicolo Peugeot Tweet quando, per cause da accertare, si è scontrata con una Fiat Freemont. La Caldonazzo è stata portata in codice giallo al ...

Roma - tentano di esportare anti-drone in Medio Oriente : arrestati ingegnere e imprenditore Romano : Avevano progettato e realizzato un sistema anti drone con l'obiettivo poi di venderlo ed esportarlo in Medio Oriente: due arresti. I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Roma ...

Roma - tentano di esportare anti drone in Medio Oriente : arresti domiciliari per un ingegnere e un imprenditore Romano : Avevano progettato e realizzato un sistema anti drone con l'obiettivo poi di venderlo ed esportarlo in Medio Oriente: due arresti. I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza...