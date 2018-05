Pd | Martina | sabato eleggere segretario e congresso entro anno

Pd - Martina : "Sabato il segretario - congresso entro l'anno" : Poi, dopo aver confermato la sua candidatura, ha espresso preoccupazione per la fase politica che l'Italia sta attraversando e per l'alleanza Di Maio-Salvini al Governo. "Siamo in un momento delicato ...

Pd - Maurizio Martina : 'Sabato il segretario e congresso entro l'anno' - : la proposta di mediazione lanciata su Facebook dal segretario reggente del Pd in vista dell'Assemblea nazionale del partito che si terrà sabato

Martina : segretario sabato - poi congresso : "Confermo la decisione di candidarmi in Assemblea per continuare questo lavoro di gestione della fase politica dei prossimi mesi. Con spirito unitario, chiedo il sostegno di tutti", aggiunge.

Martina : segretario sabato - poi congresso : 19.14 "Penso che il nostro congresso vada anticipato e si possa svolgere anche in tempi rapidi entro quest'anno. E credo doveroso eleggere un segretario in assemblea sabato per avere una guida certa e affrontare la fase delicata che abbiamo davanti con spirito colleggiale".Così il reggente dem,Martina,su Fb. "Confermo la decisione di candidarmi in Assemblea per continuare questo lavoro di gestione della fase politica dei prossimi mesi. Con ...

Congresso Pd - Martina : si decide sabato : 9.37 "sabato l'assemblea deve decidere se fare il Congresso subito o meno". Così il segretario reggente Pd, Martina, a Rtl. "Non credo che Renzi stia organizzando un soggetto politico fuori dal Pd. Anche lui lo ha smentito",ha detto. "Sono diffidente sull'accordo Di MaioSalvini e preoccupato per le scelte che possono essere prese",ha affermato Martina. "Capiremo oggi se Di Maio e Salvini sono in grado di fare una proposta e il tipo di ...