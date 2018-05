Pd | Martina | no beghe interne | assemblea parli a Paese

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “L’nazionale di sabato sarà un passaggio molto importante per il Pd. Penso che debba rappresentare un momento fondamentale anche per un’analisi di quello che è accaduto e per il rilancio del nostro progetto dopo la pesante sconfitta. La fase politica che stiamo vivendo e’ molto delicata”. Lo scrive il segretario reggente Pd, Maurizio, su Fb.“Non è chiaro ancora quello che accadrà nei prossimi giorni: se il tentativo preoccupante di Cinque Stelle e Lega andrà avanti o se fallirà sotto le pesanti contraddizioni che stanno emergendo. In ogni caso -aggiunge- dobbiamo prepararci per ogni evenienza. E quel che è certo è che i contenuti sin qui resi noti da queste forze sono pericolosi per l’Italia. Altro che governo del cambiamento, siamo a un mix di autoritarismo, antieuropeismo, iniquità, ...