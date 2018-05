Pd | la lite sul congresso Tornano i venti di scissione Veltroni | serve saggezza

Spazio : il satellite Sentinel-3B cattura il tramonto sull’Antartide : Il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea Sentinel-3B, a meno di due settimane dal lancio, ha già inviato le prime immagini della Terra: è riuscito a catturare il tramonto sull’Antartide, ha immortalato vortici di ghiaccio marino al largo della Groenlandia e una rara immagine dell’Europa settentrionale priva di nubi. Sentinel-3B è stato lanciato il 25 aprile 2018 per raggiungere il suo gemello Sentinel-3A: entrambi fanno parte ...

L'inconfessabile verità sul delitto Moro nascosta dietro Mani Pulite e Cinquestelle : Ma meritano di essere ricordate perché oggi, sotto l'inesistente vessillo della inesistente Terza Repubblica, è in atto una nuova purga della classe politica italiana, stavolta sotto forma di ...

Galaxy S8 lite svelato dalla certificazione Tenaa e FCC : i dettagli sulle specifiche : Un presunto Galaxy S8 Lite è comparso nei database del sito di certificazione cinese Tenaa e americano FCC: le prime informazioni svelano il design e alcune caratteristiche hardware.Due importanti siti di certificazione per dispositivi mobili come il sito cinese Tenaa e quello americano FCC confermano l’esistenza di un nuovo smartphone Samsung nome in codice SM-G8750.Secondo gli esperti di mercato si dovrebbe trattare di una versione a ...

Affondo di De Benedetti sul Pd. lite con il leader leghista : ... ora fuso con La Stampa e Il Secolo XIX , non ha però risparmiato anche critiche al Movimento Cinque Stelle: «Grillo guadagni i soldi facendo i suoi spettacoli e il comico e non ci venga a dire cosa ...

Inaspettato per Huawei P10 lite Vodafone l’aggiornamento B140 : focus sulla memoria RAM? : Una mossa a sorpresa quella che tocca riportarvi oggi 4 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, almeno per quanto concerne le versioni brandizzate Vodafone, visto che questo particolare modello sta cominciando a ricevere proprio in queste ore l'aggiornamento B140. A distanza di una settimana circa dal nostro ultimo report sulla B139, dunque, occorre riscontrare un rilascio quasi d'emergenza per il device, al punto da chiederci ...

Spara al marito di un'amica e si uccide : si indaga sulla lite a Niscemi : Antony Mangiapane cercava di convincere un'amica a intercedere per lui presso una ragazza minorenne di cui era innamorato. Quando il marito dell'amica è intervenuto è scoppiata una lite finita a colpi di pistola

Turismo 4.0 e Politecnico di Milano : i consulenti di viaggio CartOrange diventano un caso di studio : CartOrange, la più importante azienda italiana di consulenti di viaggio, è fra le realtà scelte come partner dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che dal 2014 studia l’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione del settore travel nel nostro Paese. Nel corso del 2018 l’azienda, specialista dei viaggi esperienziali su misura, collaborerà con l’Osservatorio in particolare sul ...

Cavani e la lite con Neymar sul rigore in Psg-Lione : 'Un problema - ecco come abbiamo risolto' : Una lunga intervista al Team Duga di Rmc per parlare del suo futuro, del penaltygate con Neymar di qualche mese fa, dell'addio al Psg di Unai Emery. Edinson Cavani ha ammesso che alle 22.36 del 17 ...

lite sulle bollette a Monterotondo - ottantenne uccide figlio della compagna : arrestato : Da una prima ricostruzione sembra che i due abbiano litigato per banali motivi, probabilmente per alcune utenze non pagate

GF 2018 - lite tra Baye e Nizar : la D'Urso sul piede di guerra : A distanza di giorni la lite furibonda che si è scatenata nella casa del Grande Fratello e che ha visto coinvolti in prima persona Baye Dame e Aida Nizar continua a far discutere. Nella puntata del 29 aprile di Domenica Live Barbara D'Urso, conduttrice anche del reality di canale 5, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla spiacevole vicenda. Vediamo insieme cosa sia successo e cosa abbia detto la presentatrice napoletana. La lite ...

Tempistica Huawei Mate 10 lite sull’aggiornamento Oreo : novità importanti da TIM : Si parla poco in questo periodo di uno smartphone molto popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite. Complice un rapporto tra qualità e prezzo molto interessante, infatti, lo smartphone è andato incontro a volumi interessanti di vendite tra la fine del 2017 e lo scorcio iniziale del 2018, al punto che tutti oggi si chiedono quando sarà possibile toccare con mano una volta per tutte l'aggiornamento del sistema operativo ...

GF 2018 - il Telefono Rosa sulla lite tra Aida e Baye : ‘Inaccettabili scene di violenza’ : La lite furibonda (sui toni di:”Ti attacco al muro”) che si è consumata tra Aida Nizar Delgado (QUI chi è) e Baye Dame Dia (QUI chi è) nella casa del Grande Fratello Nip (capitanato da Barbara D’Urso che è tornata al timone della trasmissione dopo tanti anni dalla sua ultima esperienza con la ‘Casa’ per antonomasia) continua a far discutere. Dopo la condanna degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche il Telefono ...

