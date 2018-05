Pd - è scontro sul congresso : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – C’è aria di scissione all’interno del Pd. Da un lato i renziani, che vorrebbero il congresso subito con la reggenza affidata a Matteo Orfini. Dall’altro il versante di Maurizio Martina, che ambisce a confermare il reggente dem e posticipare il congresso al prossimo anno. “Guardo quello che sta accadendo e vedo questa singolare contraddizione: mi pare ci sia uno spazio come non c’è ...

Pd - è scontro sul congresso : C'è aria di scissione all'interno del Pd . Da un lato i renziani, che vorrebbero il congresso subito con la reggenza affidata a Matteo Orfini. Dall'altro il versante di Maurizio Martina, che ambisce a ...

scontro sulla provincia fra Modugno e Bitonto - 3 mezzi coinvolti : ferite 6 persone : Sono tre le auto coinvolte nell'incidente che si è verificato a un incrocio della provinciale 231 fra i centri di Modugno e Bitonto: si tratta di una Mercedes, una Fiat Idea e un'Audi A4 che sono ...

Inter e Lazio - chi si qualifica in Champions?/ scontro diretto : i biancocelesti hanno due risultati su tre... : Inter e Lazio, chi si qualifica in Champions? Scontro diretto decisivo: i biancocelesti hanno due risultati su tre... Perché passano i nerazzurri in caso di pari punti? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:47:00 GMT)

Roma - scontro tra bus e auto sul Lungotevere : feriti tre passeggeri del bus : scontro tra un autobus e un'auto al centro di Roma. È accaduto su Lungotevere dei San Gallo. Tre passeggeri del bus della linea 46 sono rimasti feriti. Di questi, due, un uomo e una donna, sono stati ...

Auto si ribalta dopo scontro con furgone sulla S.S. 106 nel catanzarese - tre feriti : Incidente stradale sulla Ss106 varA in direzione Soverato , CZ, dopo lo svincolo per il Comune di Borgia. Le vetture coinvolte sono un Autofurgone ed una Fiat Panda. Quest'ultima a seguito dell'...

SIRIA - scontro ISRAELE-IRAN : TEHERAN “NON NOSTRI I RAZZI SUL GOLAN”/ Raid Stato Ebraico : “pronti alla guerra” : SIRIA, RAZZI iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:07:00 GMT)

scontro Israele-Iran nella notte sul Golan : Si aggrava la situazione tra Israele e Iran sulle Alture del Golan in quello che è stato definito il primo attacco diretto di Teheran a Israele. La notte scorsa l'esercito israeliano ha colpito circa 50 postazioni iraniane in Siria dopo che la forza Al-Quds di Teheran ha lanciato 20 razzi verso postazioni israeliane di prima linea sulle Alture. Missili in parte intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron Dome e che hanno fatto ...

Torino - morto motociclista in corso Novara/ Fatale lo scontro con auto : centauro deceduto sul colpo : Torino, morto motociclista in corso Novara, Fatale lo scontro con auto: centauro deceduto sul colpo. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 7:00: in corso gli accertamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:38:00 GMT)

Prime turbolenze a Piazza Affari sullo stallo politico e lo scontro Usa-Iran - lo spread sale a 130 punti base : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e le tensioni nazionali - lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto - e internazionali - con l'atteso annuncio di Donald Trump sull'accordo sul nucleare con l'Iran.I mercati europei sono contrastati: Francoforte cede lo 0,6%, Parigi lo 0,3% mentre Londra sale dello 0,15%. A Milano l'indice ...

Lega di A - scontro e rinvio sulla governance : ... Urbano Cairo, presidente del Torino, così si è espresso a 'Radio anch'io sport in mattinata'. Cairo è tornato anche sul commissariamento della Lega di A, e sulla figura di manager a suo dire più ...

scontro sul governo nel centrodestra : Il punto è sempre lo stesso, come un mese fa. Silvio Berlusconi è irremovibile: "Io non faccio nessun passo indietro come chiedono quelli lì. Ma quale appoggio esterno... O andiamo a chiedere un incarico per il centrodestra, oppure piuttosto andiamo a votare".La proposta di Luigi Di Maio trasforma il vertice serale di Palazzo Grazioli in una due ore di tregenda. Tre alleati, tre linee. Tanto che alla fine la decisione ...

ALBERICO LEMME / Lo scontro con Nadia Rinaldi : "La violenza sulle donne è anche questo" (Domenica Live) : ALBERICO LEMME a Domenica Live: dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, torna nello studio di Barbara d'Urso per presentare nuova ricette per l'estate. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:20:00 GMT)

Tim : scontro sulla nomina del nuovo cda : All'assemblea di oggi presente il 66,77% del capitale. Due proposte presentate ai soci: quella di Vivendi e l'altra di Elliott. La vincitrice farà eleggere 10 membri del nuovo Consiglio di ...