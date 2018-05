Pauley Perrette lascia Ncis Atti di bullismo sul set | Multipli assalti

Pauley Perrette svela il motivo per cui ha lasciato NCIS? ‘Ho dovuto tacere riguardo svariate aggressioni fisiche’ : L'addio dei fan di NCIS a Abby Sciuto sta per tingersi di scuro: Pauley Perrette, l'attrice che ha interpretato l'analista forense per quindici anni, potrebbe aver svelato su Twitter il vero motivo per cui ha deciso di lasciare la serie. E, purtroppo, non è nulla di positivo. A esprimere il punto di vista della Perrette ci sono tre tweet decisamente criptici, che seguono un altrettanto oscuro cinguettio scritto qualche giorno dopo la messa in ...

Pauley Perrette l'addio a NCIS per colpa di aggressioni subite? : Un mistero ruota intorno all'addio di Pauley Perrette a NCIS. L'attrice ha lasciato la serie tv CBS al termine della quindicesima stagione da poco terminata su CBS negli Stati Uniti e in onda in Italia su Rai2, con il finale di stagione e l'addio di Abby previsto in autunno.Un episodio visto da quasi 15 milioni di spettatori, che ha fatto registrare una crescita negli ascolti per la serie tv, rinnovata per una sedicesima stagione anche grazie ...

Pauley Perrette di NCIS è l’attrice più amata della tv americana - più di Emilia Clarke e Millie Bobby Brown : Pauley Perrette di NCIS ha sicuramente lasciato il segno nei cuori dei suoi spettatori: anche se Abby Sciuto uscirà di scena negli ultimi episodi della quindicesima stagione della serie, una classifica riportata da The Wrap ha incoronato la Perrette come attrice più amata della tv americana in primetime. Stilata dalla Q Scores Company, la classifica è basata su alcuni sondaggi sottoposti ai consumatori e utilizzati da diverse aziende come ...

Pauley Perrette in lutto per l’addio a Abby Sciuto in NCIS 15 : “Sono triste - piango ogni giorno” : L'addio a Abby Sciuto in NCIS 15 sarà un momento molto emotivo e ricco di pathos per il pubblico del procedural, che dovrà salutare il personaggio cui è ormai affezionato sin dalla prima stagione, ma anche per Pauley Perrette sarà molto dura dire addio al suo ruolo ormai storico. Dopo aver interpretato la scienziata forense nel legal drama della CBS dal 2003, l'attrice lascerà il cast per cercare nuove opportunità professionali. E ...