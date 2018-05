Pauley Perrette e la verità sull' addio a Ncis | Sul set molteplici assalti

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Aggressioni fisiche che avrebbero avuto luogo proprio sul set. È questo che fa intendere, attraverso dei tweet, l'attrice di. Dopo l'alle serie dell'otto maggio, a cui hanno assistito 15 milioni di persone, la star che ha interpretato Abby Sciuto ha rotto il silenzio cercando di spiegare quali sono i veri motivi dietro alla sua decisione. Dei tweet uno dietro l'altro, confusi, che sembrano alludere a delle situazioni di disagio che si sarebbero ripetute nel corso del tempo: "Me ne sono andata. Numerose aggressioni fisiche", ha twittato. E ancora: "Pensate alla vostra sicurezza. Niente vale di più della vostra sicurezza. Ditelo a qualcuno".I've been supporting ant-bullying programs forever. But now I KNOW because it was ME! If it's school or work, that you're required to go to? It's horrifying. I left. Multiple Physical Assaults. I REALLY get it now. ...