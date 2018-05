Pattinaggio artistico a rotelle | bilancio positivo per il sistema Rollart

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi incanta Friburgo. Alessandro Amadesi conquista il secondo posto : Dopo una maratona sportiva di ben tredici ore si è conclusa sabato presso Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella rassegna, interamente valutata per la specialità del libero con il nuovo sistema di punteggio Rollart (in vigore in modo definitivo dal prossimo anno), la nazionale italiana ha ben figurato ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi al comando dopo lo short. Terza posizione per Alessandro Amadesi : Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) sta ospitando questa settimana L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Per la prima volta, per quanto concerne la specialità del libero, tutte le gare in programma si stanno svolgendo esclusivamente con il nuovo sistema di punteggio Rollart. Nello short program della categoria individuale femminile si ...

alpe cimbra - tn - * CAMPIONATI ITALIANI DI Pattinaggio artistico A ROTELLE : Al via i preparativi - : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla FisrTv mentre si potranno seguire sul sito e sui social FISR tutte le gare ed i risultati della manifestazione.

Pattinaggio artistico - Evgenia Medvedeva lascia la sua allenatrice Eteri Tutberidze. Brian Orser sarà il nuovo coach : Terremoto nel Pattinaggio artistico russo. La vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva ha ufficialmente rotto, dopo undici anni di attività, il rapporto di lavoro con l’allenatrice Eteri Tutberidze. La notizia è stata appena rilasciata in via ufficiale tramite un comunicato pubblicato sul sito della federazione russa, in cui si leggono le parole del presidente Alexander Gorshkov: “Oggi Evgenia Medvedeva è tornata a Mosca dopo un ...

Pattinaggio artistico - pausa dalle competizioni per Aljona Savchenko e Bruno Massot. Ritiro ufficiale per Megan Duhamel ed Eric Radford : In questo momento di stallo per la disciplina del Pattinaggio di figura, arrivano due importanti notizie dal mondo delle coppie di artistico: la prima riguarda la coppia tedesca formata da Aljona Savchenko e Bruno Massot. I Campioni Olimpici e Mondiali, durante un incontro con la stampa tedesca ad Amburgo, hanno infatti comunicato ai media la scelta di non partecipare alla prossima stagione, prendendosi dunque una meritata pausa dalle ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2018 : Lleida si tinge d’azzurro. Pioggia di medaglie per gli atleti italiani : L’affascinante arena Pavelló Barris Nord di Lleida, città spagnola situata nella regione della Catalogna a 150 chilometri da Barcellona, ha ospitato lo scorso fine settimana il Campionato Europeo di Gruppi di Pattinaggio artistico a rotelle, primo importante appuntamento internazionale della stagione rotellistica. Come da tradizione, la nazionale italiana ha ben figurato conquistando quindici medaglie, suddivise in cinque ori, cinque ...

Viterbo : Campionati Europei Pattinaggio artistico : oro e bronzo per Ludovica Delfino : ... i dirigenti della Star Roller Club e tutte le compagne di squadra che hanno seguito con entusiasmo in diretta streaming l'impresa del loro idolo e compagna di squadra. Ma tempo per riposare non c'è ...

Ludovica Delfino campionessa europea di Pattinaggio artistico : ... oltre che da Ludovica, dai romani Daniele Tessaro, Francesca Carella e dal pluricampione Alessandro Spigai dello Sport Academy Valle dei Casali. Dopo aver incantato il pubblico agli Italiani di ...

Pattinaggio artistico - Patrick Chan annnuncia il ritiro dalle competizioni : “È giunto il momento di passare a nuove sfide” : I rumors erano già nell’aria dopo le Olimpiadi di PyeongChang 2018, nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: il pattinatore canadese Patrick Chan ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni di Pattinaggio artistico. La notizia è arrivata tramite un comunicato diramato da Skate Canada, in cui il ventisettenne di Ottawa ha dichiarato: “Nel Pattinaggio competitivo sono riuscito a soddisfare i miei sogni e le mie ...

Pattinaggio artistico a rotelle - la rivoluzione del nuovo sistema di punteggio. Parla Nicola Genchi : “Fondamentale partire da idee condivise” : Il Pattinaggio artistico a rotelle si evolve. Dopo anni di sperimentazione e studio, il nuovo sistema di punteggio Rollart ideato dal responsabile delle giurie internazionale Nicola Genchi entra nel vivo venendo attuato in importanti trofei internazionali prima dell’inserimento definitivo previsto per il 2019. Il sistema Rollart è destinato a rivoluzionare per sempre la disciplina rotellistica. Se infatti nella modalità attuale il giudice ...

Pattinaggio artistico - Egna Spring Trophy 2018 : tripletta azzurra nel singolo maschile; Daniel Grassl mattatore. : La Wurth Arena di Egna (Bolzano) ha ospitato questo fine settimana uno degli ultimi appuntamenti stagionali per quanto concerne il Pattinaggio artistico, ovvero la competizione internazionale Egna Spring Trophy 2018. In campo maschile gli atleti azzurri hanno dimostrato un dominio assoluto, registrando una bellissima tripletta con a capo un Daniel Grassl in splendida forma. L’atleta altoatesino padrone di casa ha dominato la gara in ...

Pattinaggio artistico - Triglav Trophy 2018 : Lucrezia Gennaro regina in Slovenia. Secondo posto per Alessandro Fadini. : L’impianto sportivo Podmezakla ice rink di Jesenice, Slovenia, ha ospitato questo fine settimana il Triglav Trophy 2018, storica competizione annuale di Pattinaggio artistico giunta alla sua ventiseiesima edizione. Nell’individuale femminile senior Lucrezia Gennaro ha conquistato la prima posizione con 134.11 punti in una mini rimonta dopo il Secondo posto nello short program. L’atleta trevigiana ha dunque continuato il suo ...