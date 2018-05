Papa - dolore per i morti in Terra Santa : Bergoglio ha poi rivolto un nuovo appello per la pace e per la cessazione dei conflitti in corso nel mondo: "Il secolo scorso due guerre grandi, e adesso... non impariamo mai. Che Dio ci aiuti!", ha ...

Papa Francesco : 'un dolore condiviso si dimezza e una gioia raddoppia' : In Argentina le chiamano le 'scuole del Papa' e sono una rete internazionale di scuole - pubbliche e private, confessionali e non, che raccontano o condividono iniziative nel campo dello sport, dell'...

ALDO MORO - 40 ANNI DOPO L’OMICIDIO DELLE BR/ La preghiera di Papa Paolo VI e il dolore per un amico : Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:35:00 GMT)

Dolore del Papa - prego per genitori Alfie : ... scienziati e medici, pazienti, famiglie, studiosi di etica e di cultura, leader religiosi, filantropi, rappresentanti dei governi e del mondo imprenditoriale".

Papa Francesco : “Provo dolore e vergogna per gli abusi dei vescovi in Cile” : In una lettera inviata ai vescovi cileni il Pontefice scrive. In Cile "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna".Continua a leggere

Pedofilia - il Papa ai vescovi del Cile : "Provo dolore e vergogna" : Francesco li convoca a Roma per discutere del caso Osorno. "Fin da ora chiedo perdono a tutti coloro che ho offeso e spero di poterlo fare di persona"

Pedofilia - Papa convoca vescovi cileni a Roma : vergogna e dolore : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, Il Papa esprime 'dolore e vergogna' per 'i gravi abusi di coscienza e di potere e, in particolare, gli abusi sessuali' su minori da parte di sacerdoti, in una ...

Papa Francesco sui casi di pedofilia nel clero in Cile : "Provo dolore e vergogna" : Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo scrive Papa Francesco ai vescovi Cileni dopo le indagini effettuate dal suo inviato nel Paese latinoamericano, mons. Charles Scicluna.Il Pontefice ha deciso di convocare i vescovi Cileni a Roma "per dialogare sulle conclusioni" della visita del suo inviato in Cile monsignor Charles ...