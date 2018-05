Palumbo | presentata mozione per cercare assessore manutezione

romadailynews

(Di mercoledì 16 maggio 2018): Raggi trova tutte persone che dopo pochi mesi lasciano Roma – Di seguito la nota di Marco, consigliere del Pd capitolino. “In Campidoglio c’è chi scende e c’è chi sale. Si è appena insediato il nuovoal Commercio Cafarotti che il neoalle Partecipate Gennaro se ne va. Le motivazioni sono le solite. Impegni personali. La Raggi sembrerebbe essere proprio sfortunata nelle sue scelte. Trova tutte persone talmente impegnate che dopo pochi mesi lasciano lo scranno assessorile per il quale, in tempi passati, molti si sono fatti la guerra vera per salirci”. “Questa Giunta pentastellata -prosegue- se avesse un minimo di senno potrebbe cogliere l’occasione per accogliere il nostro suggerimento. Che abbiamo formalizzato nelladi richiesta di istituzione di un assessorato alla Manutenzione ordinaria ...