Pallavolo – Nazionale femminile | azzurre ko all’esordio nella Volleyball Nations League

Pallavolo – Nazionale Maschile : i 21 atleti per la Volleyball Nations League : La lista degli azzurri convocati per la Volleyball Nations League da Gianlorenzo Blengini Il CT Gianlorenzo Blengini ha diramato oggi la lista definitiva di 21 atleti per la Volleyball Nations League. Per ogni tappa il tecnico tricolore potrà scegliere 14 azzurri da utilizzare in partita. Di seguito l’elenco. Palleggiatori: Simone Giannelli (Diatec Trentino), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Luca Spirito (Calzedonia Verona). Centrali: ...

Pallavolo - Tre test match per la Nazionale femminile contro il Giappone : Il primo test match si disputerà lunedì 7 maggio alle 20 al PalaYamamay di Busto Arsizio , viale Gabardi, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

È morto Bebeto - l’allenatore della nazionale italiana di Pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 : È morto Paulo Roberto De Freitas, detto Bebeto, l’allenatore brasiliano della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998. Aveva 68 anni e sembra che sia morto per un infarto. Bebeto aveva iniziato ad allenare dopo una The post È morto Bebeto, l’allenatore della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 appeared first on Il Post.

È morto Bebeto - l’allenatore della nazionale di Pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 : È morto Paulo Roberto De Freitas, detto Bebeto, l’allenatore brasiliano della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998. Aveva 68 anni e sembra che sia morto per un infarto. Bebeto aveva iniziato ad allenare dopo una The post È morto Bebeto, l’allenatore della nazionale di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 appeared first on Il Post.