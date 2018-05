Palermo Sabato 19 Maggio ore 17 l' Area Kids di Parco Villa Filippina festeggerà il suo

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “Arriverò a Palermo alle 10 del mattino di Sabato 28 Aprile al Porto. Sicilia eccomi” : “Dopo otto mesi sto per arrivare in Sicilia. Goethe disse con chiarezza che in Sicilia “è la chiave di tutto”. Io ben 232 anni dopo Wolfgang Goethe voglio riscrivere anche questa parte del diario, descrivendo paesaggi e territorio. Arriverò al porto di Palermo alle ore 10 del mattino del 28 Aprile. La Sicilia ha un territorio vasto, ricco di costumi da raccontare, meraviglioso per i Parchi, le Riserve ed i Geoparchi, di luoghi dove si può sciare ...