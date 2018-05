Palermo | maxi piantagione di droga in casolare abbandonato | un arresto

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018), 16 mag. (AdnKronos) – Ennesimascoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione diVillagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24 anni, palermitano. L’atteggiamento guardingo dell’uomo ha fatto insospettire i militari che hanno deciso di seguirlo per controllare dove andasse. Dopo vari pedinamenti, sono arrivati a unin contrada Feotto, a Misilmeri, nel Palermitano. L’immobile, all’esterno in stato di abbandono e in mediocri condizioni, era chiuso con una robusta porta in metallo e protetto con un sistema di allarme dorato di sensori anti-intrusione, che attraverso una centralina inviava messaggi di alert al cellulare di Liotta. All’interno i militari hanno trovato ...