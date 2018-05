PADRE E FRATELLI GLI CAVANO GLI OCCHI Pakistan | 22enne voleva sposare la fidanzata che

Nuovi indizi sulla morte dei fratellini di Gravina. Il PADRE : "Riaprite il caso - quella sera con loro c'erano altre persone" : Sono passati più di dieci anni da quando i suoi figli furono ritrovati morti nella cisterna di un edificio abbandonato a Gravina in Puglia, 20 mesi dopo essere scomparsi, ma Filippo Pappalardi ...

PADRE e figlia di 10 anni morti in un incidente a Vercelli : auto contro un parapetto - feriti i due fratellini : Dramma nel Vercellesse. Una bambina di 10 anni è morta all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per le ferite riportate in un incidente stradale. Il fratellino di 5 anni...