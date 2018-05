Padova | sindaca perseguitata per tre anni da stalker Uomo arrestato perché aveva pistola

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per treElisa Venturini, 39di Casalserugo () è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo, Lorenzo Franceschi, 50di Monestier (Treviso), è statodopo che nella sua abitazione è stata trovata unacon la matricola abrasa. Per questa ragione, come riportano i quotidiani del gruppo Finegil, per l’sono stati disposti i domiciliari, in attesa che vengano presi provvedimenti anche per gli atti persecutori, sulla base del materiale (computer, chiavette usb e materiale informatico) sequestrato nella sua abitazione. La, che ha ricevuto decine di mail ...