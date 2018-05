Padova | sindaca Casalserugo | Stato mi ha protetto | bene arresto stalker 2

Padova : sindaca Casalserugo - Stato mi ha protetto - bene arresto stalker : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – “Sono contenta che sia stata scritta la parola ‘fine’ su questa vicenda. Io comunque in questi tre anni ho sempre cercato di non farmi condizionare e di fare la mia vita, ho sempre continuato a fare attività politica e voglio continuare senza condizionamenti”. Così all’Adnkronos Elisa Venturini, 39 anni primo cittadino di Casalserugo, nel Padovano, commenta l’arresto del suo ...

Padova - sindaca perseguitata per tre anni da stalker. Uomo arrestato perché aveva pistola con matricola abrasa in casa : “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per tre anni Elisa Venturini, 39 anni, sindaca di casalserugo (Padova) è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier ...

Infortuni : Padova - domani Camusso incontrerà delegati sindacali Acciaierie Venete : Padova, 14 mag. (AdnKronos) - Il segretario generale della Cgil Susanna Camusso sarà domani mattina a Padova per incontrare i delegati sindacali di Acciaierie Venete, la fabbrica dove ieri è avvenuto il tragico incidente sul lavoro che ha coinvolto quattro operai. L'incontro è fissato nella sede del