Otto e Mezzo | Ballando con i 5 Stelle | Milly Carlucci e la ' same s3x dance' Di Maio

Otto e mezzo - Lilli Gruber "buca" le dichiarazioni di Silvio Berlusconi : Sarebbe dovuto essere un confronto dedicato alla stretta attualità politica, ma sul finale si è al contrario trasformato in un appuntamento anacronistico e superato. Già perché mentre ad Otto e mezzo si tentava di conoscere la decisione di Silvio Berlusconi sulla possibilità di far nascere un governo a guida Cinque Stelle-Lega, proprio l’ex presidente del Consiglio dava il suo via libera a tale ipotesi, pur non concedendo la fiducia.Una ...

Walter Veltroni a Otto e Mezzo : "La sinistra ha raggiunto il punto più basso della sua storia" : "La sinistra ha raggiunto il livello più basso della sua storia. Ha perso metà dei suoi elettori, un referendum molto importante che ho sostenuto, le amministrative e le politiche. Ma vuoi fermarti a capire cosa sta succedendo?". Così l'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, a 'Otto e Mezzo' su La7."Sono preoccupato e angosciato, come tutti gli italiani, ci stiamo abituando a considerare normale ciò che non lo ...

SuperenalOtto - vinti a Castelvetrano due milioni e mezzo di euro : vinti al Superenalotto a Castelvetrano due milioni e mezzo di euro. La combinazione vincente dell'ultima estrazione Superenalotto di ieri, sabato 28 aprile 2018, non basta a sbancare il jackpot ...

L'euro torna sOtto 1 - 21 dollari ai minimi da 3 mesi e mezzo : Roma, 27 apr. , askanews, L'euro riprendere a calare finendo fin sotto 1,21 dollari, portandosi così ai minimi da 3 mesi a mezzo a questa parte. La valuta condivisa ha segnato nette moderazioni ieri ...

Il SuperEnalOtto 'paga' ancora : 5+1 da mezzo milione - i numeri vincenti : ancora una super vincita al SuperEnalotto, dopo il '6' da 130 milioni centrato la scorsa settimana. Nell'estrazione di martedì 24 aprile nessuno ha indovinato la sestina vincente, ma un fortunato...

SOtto sequestro mezzo quintale di frutti di mare in un ristorante : OSTUNI - mezzo quintale di frutti di mare Sotto sequestro in un ristorante della marineria di Villanova del comune Ostuni, senza documenti sulla provenienza e tracciabilità e multa pari a 4.500 euro ...

SuperEnalOtto - è la settimana dei "miracoli" : non fa 6 ma vince ugualmente mezzo milione : Nessun '6' al SuperEnalotto del 19 aprile, ma continuano le vincite superiori, e non di poco, alla media. Infatti a Pavia è stato però centrato un '5 Stella' da 523.333,50 euro. La...

Di Maio a Otto e mezzo scarica Salvini : «Il centrodestra non esiste più». E il Pd attende la rottura tra Lega e 5 Stelle : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, ospite a Otto e mezzo su La7, sembra scaricare Matteo Salvini: il governo con la Lega è una eventualità...

Incremento di mezzo punto percentuale per Piazza Affari - Tim sempre sOtto i riflettori : MILANO , Finanza.com, Le rassicurazioni arrivate dal presidente cinese Xi Jinping, che ha promesso nuove liberalizzazioni e maggiore apertura dell'economia alle imprese estere, permettono al listino milanese, ed alle altre piazze europee, di chiudere la seduta con il segno più. All'interno del Ftse Mib, che ha terminato in rialzo di mezzo punto ...

Scontro bus-motorino : ragazza incastrata sOtto il mezzo : Monte Mario – Scontro tra un bus Atac della linea 990 e un motorino guidato una ragazza di circa 25 anni, a Santa Maria della Pietà. Nell’impatto la giovane è rimasta incastrata sotto il mezzo. Sul posto, per liberare la 25enne, sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Roma e il carro sollevamento. Con l’ausilio di un Kit di cuscini pneumatici da sollevamento e il cric idraulico, la ragazza è stata liberata e ...

Attacco di tosse a Otto e Mezzo : Lilli Gruber interrompe la diretta – Video : Lilli Gruber, Attacco di tosse a Otto e Mezzo Fastidioso imprevisto in diretta per Lilli Gruber: ieri sera la conduttrice di Otto e Mezzo ha accusato un improvviso Attacco di tosse che le ha letteralmente strozzato la voce e le ha impedito di concludere la diretta su La7. Quando si dice ‘rimanere senza parole’… https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=JKHFoSwnuDU La giornalista era ormai alle battute finali del suo ...

