Ottimi risultati per l' MTB Ragusa a Sciacca

Nuoto sincronizzato - Ottimi risultati per Linda Cerruti e Costanza Ferro nella 4ª tappa delle World Series : Linda Cerruti e Costanza Ferro sono risultate assolute protagoniste nella quarta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato a Samorin Ancora una giornata da ricordare per l’Italsincro nella quarta tappa delle World Series a Samorin, in Slovacchia. Protagoniste assolute ancora Linda Cerruti e Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona). Cerruti, già prima nella routine tecnica del solo, si ripete nel free e vince 88.7000 punti (26.5000 ...

Adr : Ottimi risultati puntualità di Alitalia grazie lavoro comune : Roma, 11 mag. , askanews, Gli eccellenti livelli di puntualità rilevati da FlightStats per Alitalia sono il frutto di un impegno importante messo in campo dal vettore e anche di un lavoro comune di ...

Arpino " Sport e chimica - Ottimi risultati per gli studenti : "Coppa Speranze Fiat " e Giochi della chimica, plauso agli alunni dell'Istituto comprensino "M.T.Cicerone" ed agli studenti della chimica dell' I.I.S. 'Tulliano'. La scorsa settimana, in un' area ...

Risultati in crescita e outlook Ottimista per Tesmec : Risultati in forte accelerazione per Tesmec . Il produttore di infrastrutture per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, dati e materiali ha chiuso il primo trimestre con un utile netto ...

Badminton - Europei 2018 : Ottimi risultati per l’Italia nel doppio misto e nel doppio femminile : risultati storici nel doppio misto e nel doppio femminile, qualcosina da rivedere nel singolare e nel doppio maschile: questa, in estrema sintesi, il bilancio dell’Italia del Badminton negli Europei individuali conclusi ieri a Huelva, in Spagna, che ha visto come miglior risultato il raggiungimento degli ottavi di finale. Tale obiettivo è stato centrato da due coppie azzurre: nel doppio misto ci sono riusciti Kevin Strobl e Silvia Garino, ...

Ottimi risultati per Frostpunk : il gioco ha già venduto 250 mila copie in meno di tre giorni : Frostpunk è disponibile solo da poco più di due giorni, dal 24 aprile scorso, e stando a quanto riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net il nuovo titolo di 11 Bit Studios, già autori di This War of Mine, sta registrando un discreto successo su Steam.Il titolo è volato infatti al primo posto della classifica dei videogiochi più venduti sulla piattaforma, e ha già venduto oltre 250 mila copie a meno di tre giorni dall'arrivo sul mercato. Un ...

Dati di vendita NPD : a marzo vince PS4 - ma Switch e Xbox One fanno comunque Ottimi risultati : La nota azienda NPD ha puntualmente pubblicato i Dati di vendita di marzo relativi all'hardware, premiando come console più venduta PS4 anche se Xbox One e Nintendo Switch godono anche loro di alcuni risultati alquanto rilevanti, per la felicità di Microsoft e Nintendo.Se infatti la console ammiraglia Sony è stata la più venduta in assoluto nel mese di marzo, Neon Switch è stata la SKU (stock keeping unit) che si guadagna il primo gradino del ...

Gavino Diana - Corpo forestale - : «La lotta alla peste suina sta dando Ottimi risultati». : «Speriamo di portarlo quanto prima in Aula ha detto il presidente della commissione Luigi Lotto la suinicoltura può essere un settore importante dell'economia isolana. Oggi si portano avanti le ...

Ferrari - premio ai dipendenti fino a 5.545 euro. Riconoscimento per contributo a Ottimi risultati 2017 : MARANELLO - I lavoratori della Ferrari riceveranno nella busta paga di aprile il saldo del premio aziendale che potrà arrivare 'fino a 5.545 euro'. Lo comunica la Fim-Cisl Emilia...