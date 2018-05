Orrore in California | 10 bambini torturati e abusati per anni dai loro genitori

Orrore in California : dieci bambini torturati in casa e costretti a vivere tra gli escrementi : Una terrificante storia di disagio familiare quella che arriva da Fairfield, a nord di San Francisco. Sono stati gli stessi piccoli a descrivere gli episodi di abusi intenzionali che hanno provocato loro ferite da arma da fuoco, ustioni, lividi e lesioni.Continua a leggere

