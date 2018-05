M5s e Lega siglano il contratto : non cè luscita dalleuro. Di Maio e Salvini trattano ancOra per il premier : Via la richiesta di procedure europee per l'uscita dall'euro "per evitare strumentalizzazioni", dentro la richiesta di scorporo dal computo del rapporto debito-Pil dei titoli di stato di tutti i Paesi ...

Annunciato l'accordo - ecco la bozza. Ora Salvini e Di Maio devono trovare il premier : Resta aperto il capitolo più importante, quello del nome del Presidente del Consiglio, ma per il resto, assicura Luigi di Maio, è tutto fatto. O quasi. Intanto eccio la bozza che potete scaricare e leggere. Nuova giornata di contatti, intese, accordi e mezzi annunci. Con la Lega che rivendica il ministro dell’Interno e quello dell’agricoltura. In altre parole: immigrati e politica agricola comune: i ...

Ora Salvini può dire sì : ma "sui migranti si fa come dico io". Le richieste : Viminale - Agricoltura - Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi : Ora Matteo Salvini è pronto a dire sì a Luigi Di Maio. Il tira e molla degli ultimi giorni gli è servito per predisporre richieste che, a quanto riferiscono fonti leghiste, finora sono state accettate dai Cinquestelle. Anzi la pubblicazione in esclusiva su Huffpost della bozza del contratto di governo con i pentastellati ha prodotto una fibrillazione che alla fine ha pure aiutato la trattativa sul governo, pur seminando il ...

Salvini-Di Maio - a Palazzo Madama una maggiOranza di soli 9 senatori : Si fa presto a dire ' maggioranza ': se Matteo Salvini e Luigi Di Maio riusciranno a formare un governo, avrebbero numeri risicatissimi al Senato , in uno scenario che richiama quello dei 'pannoloni', ...

Governo - tavolo tecnico concluso : Ora decideranno Salvini e Di Maio : Governo M5S-Lega, tavolo tecnico sul Contratto concluso. Lo ha appena annunciato alla Camera il grillino Bonafede lasciando la riunione. Ora però la parola sugli ultimi nodi da sciogliere - in ...

Salvini : 'Spread solito ricatto - Ora si cambia. Un leghista al Viminale per rimpatri e espulsioni' - : Monti: 'Ridurre debito? Nè in cielo nè in terra' 16 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » L'economia torna a crescere , anche al Sud, ma la 'fuga' all'estero triplica. E l'Italia invecchia 16 ...

Giorgia Meloni a Matteo Salvini : 'Sei ancOra in tempo - molla Di Maio e grillini. Ecco cosa devi fare dopo' : Finito ingoiato nel 'fantastico mondo' dei pentastellati, tra riunioni fiume, sindrome da accerchiamento , 'Firmiamo contratti perché non ci fidiamo di nessuno', ha ammesso Giggino, e decisioni, ...

Governo M5s e Lega - l'intesa vacilla - AncOra un vertice Salvini-Di Maio per evitare flop : Sulla premiership "non può essere tecnica, deve essere politica", è il ritornello che filtra da chi segue la trattativa.

Salvini : «Siamo al dunque - o accordo o si vota» Di Maio : scelta tra cOraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all'Italia : «Speriamo» che col nuovo governo in Italia «non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria», ha detto il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos . Il commissario ha ...

"Governo forte oppure si vota". Salvini e Di Maio ancOra divisi sul programma : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

Salvini : intesa con M5S o si torna al voto Di Maio : Ora è il momento del cOraggio : Europa in allarme su debito e migranti. Bruxelles, nel momento più complicato della trattativa, inizia a incalzare i due leader italiani. Il segretario della Lega: «Ennesima interferenza»

Salvini : «Intesa con M5S o si vota» Di Maio : scelta tra cOraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»