Gasè stato "probabilmente" usato in unavvenuto inin febbraio nella città di Saraqeb,nella provincia nord-occidentale di Idlib. Lo hanno affermato gli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (). A citarli l'agenzia Ap, senza addossare la responsabilità ad alcuna delle parti in conflitto.(Di mercoledì 16 maggio 2018)