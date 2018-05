Omensight | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Recensione Omensight, il lungo giorno prima dell'apocalisse: Spearhead Games propone su Steam Omensight, il seguito… - Micsugliando : Recensione Omensight, il lungo giorno prima dell'apocalisse: Spearhead Games propone su Steam Omensight, il seguito… - Micsugliando : Recensione Omensight, il lungo giorno prima dell'apocalisse: Spearhead Games propone su Steam Omensight, il seguito… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’apocalisse è giunta, nei panni dell’araldo siamo chiamati ad indagare sulla morte di una sacerdotessa e impedire la fine del mondo, questo èed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.Dopo il successo ottenuto da Stories: The Path of Destinies, Spearhead Games porta su Steam e PS4 un degno erede spirituale noto come. Nel gioco vestiamo i panni di una figura leggendaria,evocata per salvare il mondo dalla distruzione. Qualcuno ha assassinato la sacerdotessa durante la guerra tra due regni, spetterà a noi scoprire il mistero che si cela dietro questa terribile vicenda, partendo per un lungo viaggio, esplorando luoghi di ogni tipo e dalle dimensioni generose. La particolarità del titolo ...