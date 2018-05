eurogamer

: Okami HD: ecco la data di lancio giapponese per Nintendo Switch #OkamiHD - Eurogamer_it : Okami HD: ecco la data di lancio giapponese per Nintendo Switch #OkamiHD - NuTeslaRes : #Ecco i requisiti della versione PC di Okami HD - -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L'ultimo numero di Weekly Famitsu, riporta Dualshockers, include una rivelazione per quanto riguarda ladidiHD per.Il gioco, precedentemente annunciato anche per la console ibrida di, verrà pubblicato in Giappone a partire dal 9 agosto al prezzo di 2.990 yen più tasse per quanto riguarda la vendita al dettaglio, mentre suleShop sarà prezzato 2.769 yen più tasse e la collector's edition verrà 3.990 yen, sempre tasse escluse.Per il momento dobbiamo accontentarci di questa, infatti per quanto riguarda il mercato occidentale non si sa ancora nulla per quanto un annuncio in tal senso dovrebbe essere ormai imminente, soprattutto se consideriamo il fatto che per Xbox One, PS4 e PC iloccidentale è avvenuto ad un giorno di distanza da quello.Read more…