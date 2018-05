Nuovo e doppio appuntamento tra Terni e Rieti per il giovane autore reatino Francesco

Difesa - i generali chiedono 766 milioni per un Nuovo drone. Ma non vola ed è un doppione di un progetto europeo : Da caffettiera volante a “google dei cieli”, promettono i generali. Che chiedono oggi una cambiale da 766 milioni, 51 milioni l’anno per 15 anni. Senato, commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del governo. Audizione del capo di Stato maggiore dell’aeronautica militare Enzo Vecciarelli, del colonnello Luca De Martinis e del generale Giandomenico Taricco. Riferiscono del programma pluriennale per l’acquisto di un “velivolo ...