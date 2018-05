Nuovo “doppio” ruolo per Maradona | presidente e allenatore della Dinamo Brest

calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Diego Armandoè il, e. Ad annunciare l’approdo alla squadra bielorussa è stato lo stesso campione argentino sui social: “Lami ha appena nominatoe responsabile calcistico del club. Ringrazio i bielorussi per aver pensato a me. Ce la metterò tutta, come ho sempre fatto, per farne una squadra competitiva”. A quanto riporta il club, l’ex ‘Pibe de oro’ ha firmato un contratto triennale che prenderà il via al termine dei mondiali di Russia che iniziano il mese prossimo. La carriera didiè cominciata nel 1994 con la guida tecnica del Textil Mandiyú in Argentina, successivamente l’ex pallone d’oro ha allenato il Racing Club e la Nazionale argentina. Nella stagione 2011-2012 l’esperienza con l’Al Wasl negli Emirati arabi uniti, a cui ...