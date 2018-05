Nuovi indizi sulla morte dei fratellini di Gravina Il padre | Riaprite il caso

Spazio - vita su Marte : dalla Terra Nuovi indizi : Sulla Terra esiste un ambiente che potrebbe rappresentare un efficiente modello di Marte, in quanto tra le rocce aride conserva ancora le tracce dei mattoni delle cellule, gli acidi grassi. Esso si trova nel Sud della Gran Bretagna, nel Dorset, e viene descritto sulla rivista Scientific Reports. Il gruppo dell’Imperial College di Londra, coordinato da Mark Sephton, hanno trovato le tracce di acidi grassi in terreni nei quali alcuni batteri ...

Nuovi indizi per Fortnite su Nintendo Switch al 14 maggio - spunta il team di sviluppo : Fortnite sta per arrivare su Nintendo Switch?. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane, questa volta lo sviluppatore Iron Galaxy Studios ha reso noto di aver realizzato la conversione. Continua però a non esserci ancora alcuna conferma ufficiale sull’arrivo di Fortinite su Nintendo Switch, ma la dichiarazione di Iron Galaxy Studios lascia intuire che la cosa potrebbe essere seriamente realizzata,come si legge su ...

Marte : dai batteri di un lago vulcanico della Terra Nuovi indizi sulla vita sul Pianeta Rosso : Un team di ricercatori dell’University of Colorado Boulder ha sfidato la minaccia di eruzioni, le esalazioni di acido solforico e le ustioni di secondo grado solo per raccogliere campioni di acqua dalla Laguna Caliente, un lago del Vulcano Poás, in Costa Rica. Questo specchio d’acqua è 10 milioni di volte più acido dell’acqua da rubinetto e può raggiungere temperature vicine all’ebollizione. Ricorda anche le antiche fonti termali che ...

Ricerca : i resti fossili di un raro squalo rivelano Nuovi indizi sull’evoluzione climatica e ambientale del Mediterraneo : A Castelnuovo Berardenga, nelle colline senesi, un’equipe di geologi e paleontologi ha rinvenuto un fossile dello squalo Lamna nasus, meglio noto come smeriglio o vitello di mare, il primo mai trovato sul territorio italiano e nell’intera regione mediterranea. La scoperta dei Ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e del Gruppo AVIS Mineralogia Paleontologia Scandicci (GAMPS) è stata pubblicata sulla ...

Nuovi indizi sul DLC 2 di Destiny 2 : cosa significano i misteriosi tweet? : Tutti i giocatori di Destiny 2 stanno aspettando con impazienza la seconda espansione dopo La Maledizione di Osiride. Forse si chiamerà The Fallen Warmind. Nulla è stato ancora annunciato, ma a quanto pare Bungie sta cominciando a farci capire qualcosa. Sono arrivati su Twitter due tweet alquanto criptici, che hanno destato tanta curiosità all'interno della community. Le indiscrezioni puntano all'uscita dell'8 maggio per questo secondo DLC. Noi ...

L’origine della vita : Nuovi indizi da una ricerca delle Università di Pisa - Bari e Salento : Come si è originata la vita e come si trasmette da cellula madre a cellula figlia? Un nuovo tassello per la comprensione di questi meccanismi arriva da uno studio delle Università di Pisa, Bari e Salento che si è guadagnato la copertina della rivista scientifica “Integrative Biology” della American Chemical Society. Il gruppo di ricerca, coordinato dal professore Roberto Marangoni dell’Ateneo Pisano e composto da Alessio Fanti, Leandro Gammuto, ...

L’origine della vita : Nuovi indizi da una ricerca delle Università di Pisa - Bari e Salento : Come si è originata la vita e come si trasmette da cellula madre a cellula figlia? Un nuovo tassello per la comprensione di questi meccanismi arriva da uno studio delle Università di Pisa, Bari e Salento che si è guadagnato la copertina della rivista scientifica “Integrative Biology” della American Chemical Society. Il gruppo di ricerca, coordinato dal professore Roberto Marangoni dell’Ateneo Pisano e composto da Alessio Fanti, Leandro Gammuto, ...

Isola - chi è la fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri? I Nuovi indizi : Isola dei Famosi: gossip sulla ragazza fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri Dopo il canna-gate e il corna-gate, è il turno di un altro gossip succulento sull’Isola dei Famosi. Secondo quanto riferito da Cecilia Capriotti, una ragazza già fidanzata in Italia ci avrebbe provato in Honduras con Marco Ferri. Ma il figlio di […] L'articolo Isola, chi è la fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri? I nuovi indizi proviene da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 marzo : Consip - Nuovi indizi : papà Renzi - Lotti & C. richiamati in Procura : L’indagine Consip, Lotti e papà Renzi dovranno tornare dai pm nuovi interrogatori – Confronto tra l’ex ministro indagato e l’ex Ad della stazione appaltante Marroni, che lo accusa della fuga di notizie: uno dei due mente di Marco Lillo e Valeria Pacelli Pronto, chi compra? di Marco Travaglio “Ehilà, Silvio, come andiamo?”. “Ma come vuoi che vada, Matteo. C’è il tuo omonimo che mi fa girare le palle”. “Chi, Salvini?”. “E chi se no? ...

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta - Nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una cosa e basta : Belen Rodriguez è incinta o non è incinta? Da quando sul settimanale NuovoTv, è uscito quell’articolo, il mondo del gossip è impazzito. Arriverà davvero un fratellino per Santiago? “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa – così iniziava l’articolo del settimanale – Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta (la conduzione del Grande ...