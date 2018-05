Nuova maglia Inter 18 19 | torna il biscione sulla divisa GALLERY

L'Inter presenta la Nuova maglia per il 2018-19 : c'è il ritorno al Biscione : La stagione delL'Inter non è ancora conclusa visto che c'è un obiettivo da portare a termine: entrare in Champions League. I ragazzi di Luciano Spalletti si giocheranno il quarto posto contro la Lazio di Simone Inzaghi, domenica sera ore 20:45 allo stadio Olimpico, con i nerazzurri che hanno un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria. La Beneamata infatti ha tre punti in meno rispetto ai biancocelesti e in caso di successo ...

Juventus - la Nuova maglia divide : petizione dei tifosi contro la “toppa” Jeep : La nuova divisa della Juventus per la stagione 2018/19 non ha avuto un’accoglienza positiva da parte di tutti i tifosi bianconeri. Al centro delle critiche, soprattutto, la “toppa” dello sponsor Jeep. Un particolare che sulla maglia bianconera aveva già scatenato polemiche da parte dei supporter, e che sembrava essere stato abbandonato definitivamente nella stagione […] L'articolo Juventus, la nuova maglia divide: ...

Toppa sì – toppa no? Questo è il problema della Nuova maglia della Juventus : i tifosi si ribellano allo sponsor ‘ingombrante’ : Una nuova maglia per la Juventus, ma la novità non raccoglie solo consensi: i tifosi infuriati per la ‘toppa’ si ribellano, ecco l’hashtag diventato virale in poco tempo Come ogni maglia nuova che si rispetti anche quella della Juventus, presentata ieri, ha raccolto consensi e dissensi tra i tifosi. La presentazione della nuova t-shirt bianconera, per la stagione 2018/2019 (che debutterà nel match contro il Verona sabato), ha ...

Presentata la Nuova maglia home 2018/2019 della Juventus : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia, per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verrà eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggerà il suo 36esimo titolo e sarà in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della Juventus, Adidas ...

Juventus 2018/2019 - la Nuova maglia divide i tifosi (FOTO) : Juventus 2018/2019- La Juventus ha ufficializzato la nuova maglia in vista della prossima stagione. Strisce decisamente più larghe e meno spazio alla tradizione. Retro maglia totalmente bianco. Pantaloncini e calzettoni completamente bianchi. LA POLEMICA E’ già scoppiata la polemica sui social. Da una parte chi difende la tradizione della maglia bianconera e boccia tassativamente la […] L'articolo Juventus 2018/2019, la nuova maglia ...

Psg - Neymar : 'Orgoglioso di indossare la Nuova maglia' : ROMA - La sua partenza è data da molti quasi certa - si parla di un forte interessamento del Real Madrid - ma Neymar allontana le voci di mercato dicendosi 'Orgoglioso' di essere e di restare al Psg . ...

Roma - la Nuova maglia 2018-2019/ Foto - l’esordio contro la Juventus - è ispirata agli antichi romani : Roma, la nuova maglia 2018-2019, Foto, l’esordio contro la Juventus: è ispirata agli antichi Romani. Domenica sera la prima della nuova divisa giallorossa firmata Nike(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:41:00 GMT)