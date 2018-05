Number Twelve | Mangiatordi | ”Buffon il migliore”

romadailynews

(Di mercoledì 16 maggio 2018)ilI nostri microfoni si sono spostati in giro per l’Italia per andare a scovare ma soprattutto per presentare una nuova figura che andrà ad arricchire il nostro staff. Luca Sabino, laureato in fisioterapia e scienze motorie, protagonista nel calcio a 5 dove ricopre, da ormai 11 anni, la figura di preparatore atletico e fisioterapista. La sua avventura inizia a Modugno in A2 per poi raggiungere, dopo innumerevoli società, una stabile doppia figura al Futsal Ruvo dove attualmente milita. Il calcio a 5 è solo uno dei palcoscenici nazionali dove Luigi svolge la propria attività; parallelamente infatti, ricopre la figura di preparatore atletico nello sport della palla a spicchi ovvero la pallacanestro. Buongiorno Luigi, come abbiamo potuto scoprire, sei amante di ogni tipo di sport; da dove nasce e a quanto tempo fa, risale questa ...