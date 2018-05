Novità per il centro storico di Vittoria | incontro con Ascom

Tutte le Novità WhatsApp sui gruppi con l’ultimo aggiornamento per iPhone e Android : L'ultima versione finale di WhatsApp per iPhone e Android sembra introdurre una serie di novità importanti per quanto riguarda la gestione dei gruppi di chat, di cui a seguire i dettagli. Si parte dalla descrizione della conversazione che pone in primo piano l'argomento principale del gruppo specifico, il regolamento e l'obiettivo generale: ogniqualvolta qualcuno venga aggiunto, la descrizione verrà esibita in evidenza. Passiamo poi alle ...

Valanga di Novità per PUBG Mobile : nuova mappa e negozio segreto : PUGB si aggiorna in versione Mobile, si tratta della versione 0.5.0 e porta grandi novità. Il Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds già da qualche tempo è disponibile su Android e iOS, ma adesso sono in arrivo nuove funzioni. Coloro che stanno giocando alla versione Mobile si ritroveranno dinanzi a nuove meccaniche di gioco e ambientazioni inedite che tra l’altro erano anche molto attese. Le novità in PUBG Mobile Tra le novità più ...

Calcio - il nuovo format del Mondiale 2021 per club : rassegna a 24 squadre con tante Novità : Altre novità arrivano dalla mente del presidente della Fifa Gianni Infantino. Dopo il Mondiali 2026 a 48 squadre e l’uso della var nella prossima rassegna, l’ultima proposta è quella di una modifica del Mondiale per club. Una voglia di cambiamento che, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha ricevuto il consenso della board della Fifa e delle società più importanti del mondo. Il torneo avrebbe cadenza quadriennale e si ...

Instagram starebbe per introdurre grosse Novità per i Direct - ma non solo : A seguito del teardown dell'applicazione di Instagram, uno sviluppatore indipendente scopre diverse novità che potrebbero essere in arrivo nei prossimi mesi. L'articolo Instagram starebbe per introdurre grosse novità per i Direct, ma non solo proviene da TuttoAndroid.

Novità per Poste Italiane : aggiornamenti su consegne e spedizioni : Poste Italiane ha accettato la sfida lanciata da Amazon: con l'arrivo del E-commerce, ovvero del commercio elettronico, anche la nostra amata posta decide di offrire i suoi servizi sia durante le ore serali che nei weekend. Ben oltre 30.000 postini che vedranno cambiati i propri turni ed orari di lavoro, questo perché l'era del commercio elettronico è attuale e continua a prendere sempre più piede ai giorni nostri. Negli ultimi anni, gli ...

Tante Novità per Focus : in arrivo un nuovo canale : ... ingegneria; natura, animali, scienze naturali; fino ad approfondimenti su temi parascientifici quali i misteri archeologici, la fanta-biologia, le presenze aliene e altri aspetti legati al mondo ...

Almeno tre Novità per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B204 in arrivo : Stanno per arrivare novità molto interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P8 Lite 2017. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi giorni, non mi riferisco ad Android Oreo e alla beta che i 150 iscritti al programma stanno testando qui in Italia da un po' di tempo a questa parte (come riportato anche attraverso il nostro approfondimento), quanto al fatto che sul mercato si sta affacciando una patch del tutto nuova per ...

Pensioni 2018 : notizie - Novità - calcolo e tutto quello che c'è da sapere : Come si calcola la mia pensione? Quali sono le ultime notizie sulle Pensioni? E la legge Fornero sarà modificata o abolita? Lo avete chiesto a Google. Vi rispondiamo noi con questo speciale Pensioni 2018, con una rassegna delle ultime notizie per essere aggiornati su uno dei temi che appassiona di più il dibattito pubblico in Italia. --Tutte le novità 2018 su Pensioni e sistema previdenziale, le riforme in tema di Ape volontario e pensione ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia pronta all’esordio! Azzurre ricche di Novità per le sfide a USA - Turchia e Polonia : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio nella Nations League 2018 di Volley femminile, la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale giocherà le prime tre partite a Lincoln (USA) dal 15 al 17 maggio: il nuovo format prevede infatti che le donne scendano in campo nel pieno della settimana e le Azzurre aspettano di affrontare Turchia, Polonia e USA proprio in questo ordine. Davide Mazzanti ...

Le ultime Novità sulla trattativa M5s-Lega per il governo : Roma, 13 mag. , askanews, 'Tutto procede per il meglio, al tavolo c'è un ottimo clima. Per la prima volta si sta facendo una trattativa sui temi, stiamo affrontando temi molto importanti, si sta ...

Flick Launcher sta per tornare con tante ricche Novità : Lo sviluppatore di Flick Launcher rassicura i propri utenti in merito allo sviluppo dell'applicazione, che non è stato interrotto ma che procede spedito e sta per portare ulteriori novità. L'articolo Flick Launcher sta per tornare con tante ricche novità proviene da TuttoAndroid.

Ancora Novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS : Con Google Chrome 66 gli sviluppatori hanno introdotto nuove restrizioni per quanto riguarda la riproduzione automatica dei video. Non tutti hanno apprezzato L'articolo Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS proviene da TuttoAndroid.