huffingtonpost

: Il 'modello' mi pare più #Scalfaro che #Einaudi, purtroppo, tra furbizie, scherzi da prete, piccole grandi ostruzio… - Capezzone : Il 'modello' mi pare più #Scalfaro che #Einaudi, purtroppo, tra furbizie, scherzi da prete, piccole grandi ostruzio… - trash_italiano : RAGAZZI NON FACCIAMO SCHERZI. #GF15 - HuffPostItalia : Non si scherzi sulla pelle delle donne! -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) "Non si" Il manifesto apparso in queste ore a Roma è semplicemente osceno. Su sfondo nero spicca una frase che definire vergognosa è poco: "L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo".Si tratta di un'ennesima provocazione contro una legge dello stato, la 194, che lascia libera la donna di scegliere se proseguire o meno la gravidanza. Questa volta la campagna è portata avanti dalla Fondazione CitizenGO. Pochi mesi fa, invece, un altro manifesto, rimosso dalla sindaca Virginia Raggi, cercava di far sentire in colpa le donne che decidono di abortire. Come ha ben ricordato la Cgil nazionale, in Francia, fare pressioni di questo tipo è un reato.Io dico giù le mani dalla 194, che è una legge di libertà, che tutela la salute della donna e che ha permesso di contrastare efficacemente l'aborto ...