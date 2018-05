Non importa la tessera | ricostruiamo da qui un terreno di battaglia politica

MotoGp - Rossi : «L'importante è Non smettere mai» : TORINO - Valentino Rossi, in un'intervista rilasciata a Gavin Emmett, ha voluto ribadire cosa pensa del suo futuro in MotoGp. Il pluripremiato pilota ha parlato con il giornalista di BT Sport domenica scorsa a Jerez, dove si trovava per l'inaugurazione del nuovo motorhome Yamaha. ' La cosa più importante per me è non smettere mai. Penso che per me sarebbe tutto più difficile se mi ...

Casting per un importante film ma anche per RAI - SKY e Non solo : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a numerosi Casting per produzioni cinematografiche e televisive di vario genere e di diverse case di produzione. Vediamo dunque nei dettagli ognuna delle opportunità, tra cui quella per cantanti offerta da X Factor per la prossima edizione del reality show musicale. Miss Thai Venerdì 18 maggio, a Torino, si terranno i Casting per la sitcom dal titolo Miss Thai. In particolare, la ...

M5s-Lega ancora divisi sul conflitto di interessi. E la grillina Lezzi : "Ma Non sarà contro Berlusconi. Mediaset azienda importante" : Il primo balletto, sì-no-forse, è quello sul conflitto di interessi. Il grande nodo morale e politico riguarda invece gli immigrati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero incombono le cifre. Ed è così che la stesura del contratto di governo M5s-Lega si sta rilevando in realtà più complicata del previsto.La normativa che limiterebbe il potere politico e mediatico del ...

L'assistente di Trump deride l'opposizione di McCain : "Non importa - tanto sta morendo" : Bufera sulla Casa Bianca, ma stavolta l'accusato non è Donald Trump. Secondo quanto riferito dai media americani citando alcune fonti, L'assistente speciale del presidente Kelly Sadler avrebbe liquidato l'opposizione del senatore repubblicano John McCain alla nomina di Gina Haspel alla guida della Cia con parole di raro cinismo: "Non importa, tanto sta morendo".John McCain, pluridecorato senatore dell'Arizona, ha un grave tumore al ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono contento - importante Non perdere tanto. Mi manca ritmo - ma sto sempre meglio” : Fabio Aru è arrivato insieme a Chris Froome, Tom Dumoulin e Thibaut Pinot sul traguardo posto all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha limitato i danni nei confronti degli altri big ma la sua gamba non è parsa eccezionale: ha sofferto quando Domenico Pozzovivo e l’olandese hanno tentato di attaccare, poi stringendo i denti è rientrato e si è salvato ma le sensazioni non sono delle migliori. Il ...

Per Facebook la crittografia end-to-end è importante - ma Non su Messenger : Mediante un articolo pubblicato sul proprio blog ufficiale, Facebook spiega l'importanza della crittografia end-to-end e perchè questa deve essere presente. L'articolo Per Facebook la crittografia end-to-end è importante, ma non su Messenger proviene da TuttoAndroid.

Inzaghi : “gara con Atalanta importante ma Non decisiva” : “La prossima domenica non sarà decisiva per il nostro campionato, ma la gara con l’Atalanta per noi sarà sicuramente importantissima perché dobbiamo dar seguito alle ultime prestazioni. Giocheremo contro una formazione che conosciamo bene: i bergamaschi sono ben allenati e vantano una buona organizzazione. Probabilmente, se non avessero avuto nel corso della stagione l’impegno infrasettimanale dell’Europa League, gli ...

Toromania : la lezione del Grande Torino. Vincere è importante ma Non è l'unica cosa che conta : ... le sue vittorie, le grandi qualità tecniche dei suoi giocatori: è una delle poche formazioni al mondo è poter fregiarsi dall'appellativo 'Grande' davanti al proprio nome, Mazzola e compagni sono e ...

Vanessa Incontrada è il capitano Maria : ‘Ai figli Non importa’ : Vanessa Incontrada è pronta per esordire su Rai1 lunedì 7 maggio in prima serata con Il capitano Maria, una nuova fiction in cui interpreta un capitano dei Carabineri che ha parzialmente sacrificato la carriera per potersi dedicare ai suoi figli: “Ai figli non importa che tu sia (…) l’ultima ruota del carro. Devi stare con loro“, dice l’attrice. LEGGI: Vanessa Incontrada, quando la benda sull’occhio ha ...

“Grazie - mamma”. Tutti conoscono (e adorano) Vanessa Incontrada - pochi sua madre. L’avete mai vista? Spagnola doc - si chiama Alicia ed è una delle donne più importanti della sua vita. Non a caso ha scelto proprio lei per superare quel momento così difficile… : Se c’è un personaggio del mondo dello spettacolo che mette d’accordo uomini e donne, allora quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è, anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. ...

Ambra Angiolini a TvBlog : "Cyrano? Orgogliosa di quel programma. Quello che si scrive Non è importante..." (Video) : Ambra Angiolini presenterà il Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma insieme a Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale.Per i dettagli riguardanti il Concertone di Piazza San Giovanni, TvBlog ha raccolto tutte le dichiarazioni della conferenza stampa di presentazione.prosegui la letturaAmbra Angiolini a TvBlog: "Cyrano? Orgogliosa di quel programma. quello che si scrive non è importante..." (Video) pubblicato su TvBlog.it 29 aprile 2018 ...

Pallotta : "Roma-Liverpool Non mi interessa - mi importa solo di Sean Cox. Gli italiani protestino" : I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, e purtroppo per questa minoranza di perfetti imbecilli si compromette la nostra storia e il nostro patrimonio'. Chiara Zucchelli

Martina : da M5s passi avanti importanti - ma Non nascondiamo difficoltà e differenze : Il segretario reggente del Pd spiega: "Abbiamo deciso di convocare la Direzione nazionale il 3 maggio , in quella sede decideremo come sappiamo fare, come partito, come comunità, se e come accedere a questo confronto". Alle 13 si terrà l'incontro con la delegazione dei 5Stelle