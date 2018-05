Non ci sarà una quarta stagione della serie tv ' Lucifer'

Skype : la vecchie versioni della UWP Non saranno più supportate : Se avete installato la UWP ufficiale di Skype sul vostro PC Windows 10 oppure sul vostro smartphone Windows 10 Mobile, vi conviene sicuramente aggiornarla il prima possibile. Microsoft ha, nelle ultime ore, inviato una e-mail ad alcuni utenti informandoli che le vecchie versione di Skype non saranno più supportate a partire dal 25 maggio 2018 con le relative conseguenza che questo comporta: senza un supporto costante, infatti, l’app ...

Deliveroo - tutti i dipendenti saranno azionisti. Ma Non i fattorini : I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Deliveroo vuole rendere azionisti i suoi dipendenti diretti. La piattaforma di consegna di cibo a domicilio, che non è quotata in Borsa, ha deciso di concedere ai duemila lavoratori dipendenti una quota del gruppo nei 12 paesi dove opera. E tra questi, c’è anche l’Italia. La manovra, tuttavia, non riguarda i fattorini, che sono inquadrati come lavoratori autonomi. Un investimento ...

Primi indizi sul secondo album di Niall Horan - Non ci saranno esperienze personali : “Sam Smith mi ha dato l’ispirazione” : Il secondo album di Niall Horan è già in cantiere? Dopo il successo di Flicker, il cantante irlandese sembra aver già le idee chiare sul prossimo album di inediti! In una recente intervista alla rivista Coup De Main, Niall ha svelato alcuni indizi sul prossimo progetto discografico. Ancora nulla di certo, ma il cantante sembra avere già una pista e aver trovato l'ispirazione giusta da seguire. Innanzitutto, Niall ha ribadito il primo disco ...

Buffon - l’agente : “Non sarà un addio alla Totti - quelle celebrazioni appartengono ai romani” : “Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d’ora prima succederà qualcosa, magari come il lenzuolo ‘Ciao Platini'”. Sono le parole di Silvano Martina sull’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon, di cui è stato l’agente. “Ho avuto il piacere di accompagnare nel suo ...

La Provincia pavese è in sciopero - mercoledì 16 maggio il giornale Non sarà in edicola : La decisione è stata assunta dopo la comunicazione del taglio di un ulteriore posto di lavoro in redazione

Governo - Sergio Mattarella impone la data del voto anticipato : perché Non sarà a luglio : Sergio Mattarella si aspettava almeno un nome da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel corso delle ultime consultazioni. Sperava in una figura condivisa da entrambi e a seguire un'idea di ...

Principe Harry e Meghan Markle - il papà della sposa Non ci sarà. Esclusa anche la cugina di Harry : rischia di “oscurare” la sposa : Parenti serpenti. Ad ogni ora che passa il Royal Wedding tra Harry e Meghan registra sempre più sedie vuote. Fila 1 e 2. Quella di parenti stretti e strettissimi. Intanto sembra oramai definitiva l’assenza del corpulento papà della sposa, il 73enne Thomas Markle. Il servizio fotografico che lo ritraeva in un internet point messicano mentre scorreva le foto di figlia e futuro genero, e poi a provarsi gli abiti per le nozze, non è stato scattato a ...

Tacchinardi : 'Non sarà una settimana facile per de Vrij - non lo farei giocare. Per il quarto posto dico ' : Ai microfoni di 'Premium Sport' ha espresso la sua opinione Alessio Tacchinardi , ex centrocampista della Juventus e attuale allenatore del Lecco. DE Vrij E LAZIO INTER "Non è facile, non sarà una ...

Royal Wedding Meghan e Harry : Non ci sarà Mr Markle - il padre della sposa : Imbarazzo a Kensington Palace per l’annuncio dell’inatteso forfait in extremis del padre di Meghan Markle, Thomas, alle nozze di sabato 19 fra l’attrice americana e il principe Harry al castello di Windsor. La corte britannica ha commentato ieri sera la decisione, rimbalzata dal Messico, dove Thomas Markle vive, chiedendo “rispetto e comprensione” sia per i due sposi, e per quello che viene definito “il ...

