Nokia X6 è ufficiale con Snapdragon 636 e schermo con notch

Nokia 7 Plus in Italia dal 19 aprile - già in preordine sullo shop ufficiale : Nokia 7 Plus, presentato dalla compagnia finlandese al MWC 2018 di Barcellona, è finalmente arrivato anche in itala, in pre ordine sul sito ufficiale del produttore. L'articolo Nokia 7 Plus in Italia dal 19 aprile, già in preordine sullo shop ufficiale proviene da TuttoAndroid.