“Nina | no!” La Moric entra nella casa del GF e in quel momento tutti notano la stessa

: @mariamemeo @trash_italiano Ma va... Sarà vero sicuramente... Visto il soggetto! E poi se volevano farlo uscire non… - Glenda_Formica : @mariamemeo @trash_italiano Ma va... Sarà vero sicuramente... Visto il soggetto! E poi se volevano farlo uscire non… - lightoziam : RT @jackersmiler: Guarda caso Favoloso era lo squalificato preannunciato da Barbara che casualmente ancor prima di sapere la notizia, aveva… - jackersmiler : Guarda caso Favoloso era lo squalificato preannunciato da Barbara che casualmente ancor prima di sapere la notizia,… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Durante la puntata di mertedì 15 maggio Ninatadel Grande Fratello per un confronto con Luigi Favoloso. Il fidanzato della modella croata è stato squalificato per aver indossato una maglietta con una scritta sessista ma prima dell’uscita la produzione ha permesso alladire. Un dialogo intenso con una dichiarazione choc da parte della modella e con la scelta di Favoloso di abbandonare il gioco. “Ma chi sei tu? Io non lo so più chi sei, sto guardando qualcuno che non conosco – dice Nina, mentre Favoloso è in piedi freezzato – Sono stata sommersa di falsità, di bugie e offese per colpa tua! Sono qui perché non voglio spiattellare sulla mia intimità. La cosa che mi ha ferito di più è che tu hai detto che è da un anno e mezzo che non ti do attenzioni, ma tu lo sai perfettamente cosa è accaduto inperiodo. Ho subito ...