NINA MORIC VS LUIGI FAVOLOSO | ABBIAMO PERSO UN FIGLIO Stupore della d' Urso

La trasformazione di NINA MORIC - tra sfottò e difese sul web : Nina Moric è entrata nella Casa del Gf, durante la diretta di martedì 15 maggio 2018 per un confronto diretto con l’ormai ex Luigi Maria Favoloso, colpevole di averle mancato di rispetto e di aver raccontato pubblicamente drammi privati. Ma del loro faccia a faccia, a parte alcune battute pungenti di Nina, quello che ha più impressionato gli spettatori e il popolo del web è stato l’aspetto della showgirl e modella croata. Tralasciando la sua ...

Grande Fratello 15 - la fragilità di NINA MORIC mostrata senza pudore in diretta tv : “Sono venuta qui perché voglio difendere la mia dignità“. Parole di Nina Moric che ieri sera è entrata nella Casa del Grande Fratello per un chiarimento con il suo (ex?) fidanzato, Luigi Favoloso. Quanto ci sia stato di concordato con gli autori in questo incontro poco importa. Quello che importa è proprio Nina Moric. Perché se è vero che questa edizione del Grande Fratello ha ‘sbancato al luna park’ del trash e fornito ...

Grande Fratello 15 - NINA MORIC rivela : "Ho perso un bambino" : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso un anno e mezzo fa hanno perso un figlio. La notizia è stata resa nota dai due diretti interessati durante un confronto avvenuto all'interno della Casa del Grande Fratello 15. Fortemente arrabbiata e delusa dal suo (ex?) fidanzato, la modella croata lo ha attaccato: "La cosa che più mi ha ferito è che mi hai detto che da un anno e mezzo non ti do attenzioni. Ma tu ti ricordi cosa è successo un anno e ...

Grande Fratello 15 - la senatrice Pezzopane entra nella Casa. NINA MORIC incontra (l’ex?) Favoloso che poco dopo viene squalificato : Le dinamiche esterne sovrastano quelle interne e il Grande Fratello1 5 diventa, ora più che mai, un’appendice di Domenica Live. La quinta puntata inizia con Stefania Pezzopane, quella che Barbara d’Urso definisce ogni tre per due “una persona intelligentissima, nonché mia Grande amica”. La senatrice del Partito Democratico, in barba alle critiche che un’apparizione del genere potrebbe procurarle, è entrata nella Casa per fare ...

Al GF15 Luigi Favoloso confessa l'amore per di NINA MORIC Video : Questa edizione del Grande Fratello non smette di stupirci. Nelle ultime ore, il tanto criticato Luigi Favoloso, in un confessionale, ha dichiarato di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata Nina Moric [Video], tanto che intende fare di tutto per poterla riconquistare. Il confessionale e la dichiarazione a Nina Moric Dopo il confronto con Patrizia Bonetti, avvenuto nella scorsa puntata del reality condotto da Barbara D'Urso, Luigi ...

