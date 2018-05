Nina Moric vs Luigi Favoloso | Abbiamo perso un figlio Mi hai dato il

“Povera Nina…”. GF - la Moric entra nella Casa e rivela il suo triste segreto - in diretta tv. Il dispiacere cala su studio e pubblico a casa : Nina Moric non è un donna che ci gira intorno. Lo abbiamo visto. Lo abbiamo imparato. Ancora di più ieri sera quando la modella croata ha fatto il suo ingresso dentro la casa del Grande Fratello per un faccia a faccia con Luigi Favoloso, l’uomo che per 4 anni le è stato accanto e con il quale la relazione è naufragata poche settimane fa. E così Luigi prima è stato chiamato in confessionale poi qualche secondo e si trova Nina davanti. “Sai ...

Grande Fratello 2018 si purifica con la squalifica di Luigi Favoloso : la rivelazione di Nina Moric sconvolge tutti : Serata difficile e ricca di colpi di scena quella di ieri sera de Il Grande Fratello 2018 che si è purificato dalla presenza dei "cattivi" della casa ovvero Luigi Favoloso e Mariana. Quest'ultima è uscita sconfitta al televoto da Simone e Danilo mentre per il primo il discorso è stato un po' più complesso. In settimana si è parlato molto di un suo possibile abbandono per via di Nina Moric (mentre altri insinuano che sia stata la produzione a ...

Grande Fratello 2018 - nomination e eliminato/ Nina Moric e Stefania Pezzopane show (quinta puntata) : Nuovw nomination nella casa del Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione di Mariana e l'addio di Luigi Favoloso per squaflifica. Al televoto vanno Lucia, Simone e Danilo(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:34:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli contro Nina Moric - Luigi Favoloso : «Trasfigurata dalla chirurgia - un rapporto malato» : di Ida Di Grazia Lo scontro tra Nina Moric è Luigi Favoloso durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello è stato davvero intenso, e ha portato alla luce un momento doloroso vissuto ...

Al GF15 Luigi Favoloso confessa l'amore per di Nina Moric : Questa edizione del Grande Fratello non smette di stupirci. Nelle ultime ore, il tanto criticato Luigi Favoloso, in un confessionale, ha dichiarato di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata Nina Moric, tanto che intende fare di tutto per poterla riconquistare. Il confessionale e la dichiarazione a Nina Moric Dopo il confronto con Patrizia Bonetti, avvenuto nella scorsa puntata del reality condotto da Barbara D'Urso, Luigi Favoloso ha ...

Nina Moric al GF 15 asfalta l’ex e rivela “Ho perso due figli” : Nina Moric al GF 15 per un confronto inaspettato con l’ex fidanzato. La modella aveva deciso di non entrare nella Casa per chiarire con Favoloso quanto accaduto nelle ultime settimane ed ha evidentemente cambiato idea. Nina Moric al GF 15 frena ancora la rabbia, anche se molta ed infine lascia le redini: “Ho perso due figli”. Nessuna possibilità di risposta per il concorrente, che decide però di raggirare il freeze. Nina Moric ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso abbandona il gioco per colpa di Nina Moric Video : Oggi, martedì 15 maggio, in onda la quinta puntata del Grande Fratello [Video]. Come annunciato da Barbara D'Urso [Video]a Pomeriggio 5, la serata sara' ricca di colpi di scena. Luigi Favoloso squalificato 22.45 Barbara D'Urso annuncia il provvedimento disciplinare. A causa dei fatti successi durante la notte, quando le telecamere non erano in servizio, Luigi Favoloso viene squalificato dal gioco, per un fatto grave accaduto. Uscito dalla casa, ...

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 – Nina Moric e Stefania Pezzopane nella casa. Luigi Favoloso squalificato. Eliminata Mariana. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Nina Moric attacca Favoloso in diretta tv nella Casa - lui abbandona il gioco. E' squalificato : Nina Moric entra nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Luigi Favoloso, un dialogo intenso con una dichiarazione choc da parte della modella e con la scelta di Favoloso di abbandonare il ...

GF15 - Nina Moric svela il suo dolore : “Ho perso il figlio che aspettavo da Favoloso” : Nina Moric ha sconvolto tutti durante il GF15, raccontando di aver subito il dramma di un aborto. La modella ha confessato di aver perso il bambino che aspettava con Luigi Mario Favoloso, suo fidanzato da quattro anni. L’ex di Fabrizio Corona qualche settimana fa aveva deciso di lasciare l’imprenditore napoletano con un messaggio su Instagram, infastidita dal suo comportamento all’interno della casa del GF15. Da quel momento il ...

Gf - la Moric incontra Favoloso. Nina : "Un anno e mezzo fa abbiamo perso un figlio" : Il tanto atteso confronto tra Nina Moric e Luigi Fvaoloso nella casa del Gf Nip è arrivato e ha lasciato tutti a bocca aperta.La modella croata, infatti, è entrata dalla porta rossa agguerritissima, "io non lo riconosco più, gli date degli psicofarmaci?". Nina Moric ha deciso di incontrare il suo fidanzato per capire cosa gli stia succedendo. Luigi, dal canto suo, ha più volte chiesto in questi giorni di poterle parlare, ma una volta avuta la ...

Nina Moric attacca Favoloso in diretta tv - lui abbandona il gioco. E' squalificato : Nina Moric entra nella casa del Grande Fratello per un confronto con Luigi Favoloso, un dialogo intenso con una dichiarazione choc da parte della modella e con la scelta di Favoloso di abbandonare il ...

Grande Fratello - diretta quinta puntata : Nina Moric nella casa. Favoloso squalificato. Rientra Aida : di Ida Di Grazia La quinta puntata del Grande Fratello si preannuncia ancora una volta piena di colpi di scena che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it . Incontro tra Luigi Favoloso e Nina ...

Grande Fratello – Perchè Luigi Favoloso è stato squalificato? La folle protesta alle 4 del mattino del fidanzato di Nina Moric : Luigi Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 15: il fidanzato di Nina Moric e quella protesta che il pubblico a casa non ha visto “Nonostante la diretta si fermi, durante la notte c’è un presidio in ogni camera. alle 4 è successa una cosa grave, noi avremmo potuto non dirvelo ma io ho un patto d’onestà con voi. Abbiamo deciso di dirvelo, è successa una cosa gravissima durante la notte. Ci sarà un ...