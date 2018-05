Niente impresa per Gessi a Firenze

Basket - Eurocup 2018 : Niente impresa in Russia per Reggio Emilia. Vince lo Zenit - si va a gara-3 : La Grissin Bon Reggio Emilia assapora l’impresa in Russia per venti minuti, poi cede nel secondo tempo allo Zenit San Pietroburgo per 91-77 in gara-2 dei quarti di finale di Eurocup. Per volare in semifinale la squadra di coach Menetti dovrà Vincere la decisiva gara-3 mercoledì prossimo al PalaBigi. Grande prestazione tra i russi per Evgeny Voronov, miglior marcatore del match con 22 punti. Ottimo contributo per lo Zenit anche per Kyle ...