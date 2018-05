Nelle pagine segrete del suo diario | la normalità negata di Anna Frank

Il Diario di Anna Frank : le riflessioni sul sesso Nelle pagine segrete : In due pagine del suo Diario , Anna Frank aveva scritto riflessioni intime: se ne vergognò quasi subito e, per paura che qualcuno potesse leggerle, e le copri con nastro adesivo marrone. Da allora le pagine 78 e 79 dell’ormai celebre Diario sono rimaste segrete , ma grazie a nuove tecnologie digitali gli esperti sono riusciti a leggere il contenuto nascosto. La scoperta è stata annunciata dalla Anne Frank House: sulle due pagine di quaderno ...

10/05/2018 - Salvatore kung-fu rivive Nelle pagine del libro di suo figlio : «E' stata una figura importantissima che ha contribuito a far conoscere questo sport non solo in Italia ma nel mondo . Un manuale diverso da tutti gli altri, poiché la disciplina delle arti marziali ...