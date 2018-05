Nel caos per i bus sostitutivi solo Protezione civile e Comune di Fossano fecero

Bufera in Serie B : deferito il Foggia - coinvolti calciatori e tecnici - rischiano in tanti - 37 soggetti Nel caos! : La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale il Foggia per responsabilità diretta ed oggettiva e 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici. La decisione è stata presa sulla base degli atti di indagine della procura della Repubblica di Milano. Il deferimento è legato ad una Serie di ...

Codacons : traffico Roma Nord Nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Una brutta discarica Nello spiazzale della spiaggia del Caos : Vogliamo un territorio fruibile, senza discariche abusive in luoghi sensibili per l'economia". Sarebbe inutile continuare a scrivere di questa pubblica vergogna, preferiamo che i lettori si facciano ...

Grande Fratello 15 Nel caos - il boicottaggio contro Barbra D'Urso : 'Ti facciamo crollare lo share'. Chi vogliono vendicare : Monta la rivolta contro il Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , che si raccoglie su Twitter dietro all'hashtag #AdiosGF15, in cima alle tendenze per un giorno intero. La richiesta è chiarissima: ...

Massimo D'Alema - dove si è rifugiato mentre l'Italia era Nel caos : Oggi nessuna sfida può essere vinta senza stabilire un primato della politica sull'economia, rovesciando il dogma neoliberista. Spetta alla politica, infatti, dare le risposte che il mercato non è in ...

Italia - centrodestra Nel caos - oggi consultazioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grandine Nel Varesotto/ Pompieri al lavoro per sopperire ai 30 cm di ghiaccio : auto bloccate e grande caos : Grandine nel Varesotto, Pompieri al lavoro per sopperire ai 30 centimetri di ghiaccio che si sono formati. Diverse automobili rimangono bloccate e si crea un grandissimo caos.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 00:25:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Caos Nella casa - Luigi Favoloso scatena le polemiche : una strategia per rimanere? : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso continua a scatenare le polemiche nella casa. Dalla lite con Simone alle lacrime di Mariana: tutta una strategia per la nomination?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:15:00 GMT)

Air France - si dimette il presidente Janaillac Compagnia Nel caos : andata male a Jean-Marc Janaillac, presidente di Air France-Klm. Alle prese con una raffica di scioperi da almeno due mesi e mezzo e un conflitto sociale che non accenna a esaurirsi, aveva scelto di ...

“Solo casini”. Gf - rissa sfiorata tra Luigi e Simone Coccia Colaiuta. Notte da delirio Nella casa di Cinecittà : Favoloso beve - insulta Stefania Pezzopane ed è caos totale : Non si placano le tensioni al “Grande Fratello”. Dopo l’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar, che è costata la squalifica al ragazzo italo-senegalese, ieri sera si sarebbero aperti due nuovi “fronti di guerra”: il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una ...

Salvini e Di Maio - c'eravamo tanto amati; Caos dem - Nel Pd guerra di documenti e liste; Lavoro - e' record di occupati dal 2008 : Caos DEM, NEL PD guerra DI documenti E LISTE Nel Pd burrascosa vigilia della direzione nazionale chiamata a decidere sulla segreteria e la linea politica. Sul piatto l'alleanza coi Cinque Stelle, ma ...

Roma-Liverpool - caos Nella Capitale “due tifosi del Liverpool aggrediti con spranghe” - ma è giallo! : Massina tensione nella Capitale per Roma-Liverpool di questa sera. “due tifosi del Liverpool sono stati aggrediti con delle spranghe a Roma”. Questo quanto rivelato da alcuni quotidiani inglesi alle prese con la trasferta dei Reds nella Capitale italiana. Il Liverpool Echo ha riportato le parole di alcuni tifosi, rei d’essere stati presi d’assalto da supporters giallorossi muniti di spranghe. Il racconto è abbastanza dettagliato, ma al momento è ...

Grande Fratello 2018 - è caos Nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

Premio Nobel : è maxi scandalo! Svezia Nel caos. La notizia ha subito fatto il giro del mondo suscitando incredulità e indignazione. Cosa è successo : Ricordate il celebre film “Intrigo a Stoccolma” con Paul Newman? Ecco, ci troviamo più o meno in una situazione simile, cioè il caos intorno al Premio Nobel. Viktoria, principessa ereditaria di Svezia e popolarissima futura regina, avrebbe avuto una spiacevole esperienza con l’eminenza grigia dell’Accademia del Premio Nobel. Parliamo di Jean-Claude Arnault, 71 anni, il potente intellettuale francese marito della poetessa svedese Katarina ...