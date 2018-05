Negramaro concerti tour stadi 2018 | tutte le date e biglietti

cubemagazine

: 'La mia banda suona il rock è una celebre canzone di Ivano Fossati, datata 1979, ma che oggi appare quanto mai cont… - sabry2540 : 'La mia banda suona il rock è una celebre canzone di Ivano Fossati, datata 1979, ma che oggi appare quanto mai cont… - hugme_Giuls : io vivo in funzione dei concerti, ne ho fatti sei dei negramaro e il più memorabile è San Siro 2013 ?? - sabry2540 : 'Tra i concerti imperdibili della prossima estate non possono mancare da quelli dei grandi big della scena nostrana… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Isono pronti per idel loroestateAmore Che Torni. La band infiammerà con il loro suono potente e inconfondibile i palchi deglid’Italia in sei imperdibili. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI: in estate ilnegliIlpromuove l’ultimo album di inediti dal titolo Amore che torni. Un ritorno attesissimo dai fan che segue il grande successo del precedente La Rivoluzione Sta Arrivando. La passata turnèe ha visto isui principali palchi italiani nel 2015 e nel 2016 con oltre 300.000 presenze, macinando un sold out dietro l’altro (ancora vivo il ricordo dello straordinario show al Circo Massimo di Roma il 31 gennaio 2015). Inoltre isono stati la prima band italiana a calcare da protagonista il palco dell’Arena di Verona nel ...