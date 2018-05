Near Share | come condividere link e file da un PC Windows 10 ad un altro

surface-phone

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Con10 April Update, Microsoft ha introdotto una particolare funzionalità chiamatache, sebbene conosciuta ancora da pochissimi utenti, risulta essere interessante e soprattutto utile. Condivisione in prossimità – questo il nome della feature tradotto in italiano – consente di trasferire idel browser edi qualunque tipologia da un PC10 ad unutilizzando semplicemente le connessioni Bluetooth e WI-FI che, ovviamente, devono essere supportate in entrambi i device; il tutto condito da una facilità e intuitività mai vista prima. Attivazione La funzionalità di condivisione può essere attivata tramite il toogle apposito situato nel centro notifiche oppure andando nelle impostazioni>Sistema>Esperienze condivise>Condivisione in prossimità. Tramite le impostazioni, oltre all’attivazione, potete anche ...