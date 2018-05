‘Ndrangheta | soldi dell’evasione fiscale investiti tra Romania e Milano | 8 arresti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Idell’evasionenelle attività della ‘ndrangheta. È il quadro dell’indagine che ha portato all’arresto di otto persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari aggravati dall’agevolazione mafiosa. Parte del profitto dell’evasione, in tutto 8 milioni e 600mila euro, sarebbe arrivato anche ad Alvaro Natale, presunto boss al vertice della ‘ndrina di Sinopoli San Procopio, in provincia di Reggio Calabria. Tra gli arrestati, sei in carcere e due ai domiciliari, c’è anche Bruno Crea, il cognato di Alvaro Vitale, già condannato per associazione mafiosa. Secondo le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto della Dda diAlessandra Dolci e condotta dalla Guardia di Finanza di, iottenuti attraverso un sistema di false fatture venivanotra la. ...