Ncis | dopo lo scandalo Abby lascia show per «molteplici aggressioni fisiche»

Upfront 2018-19 Cbs : Bull si sposta al lunedì con Magnum P.I. - Fbi dopo Ncis - Murphy Brown al giovedì : Rispetto agli altri network concorrenti, la Cbs non aspetta la midseason per proporre gran parte delle sue novità, ma le piazza già dall'autunno in palinsesto. Il lunedì, così, ospita da subito ben tre novità: The Neighborhood (con Max Greenfield al posto di Josh Lawson), Happy Together e, soprattutto, il reboot di Magnum P.I., che vedrà Jay Hernandez nel ruolo del protagonista che in passato toccò a Tom Selleck.Il martedì sarà la volta ...