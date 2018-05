Nba | gli sponsor di maglia spingono i ricavi | superato il miliardo di dollari

Playoff Nba – D’Antoni analizza il ko contro gli Warriors : “non é Durant il problema. Ecco perché abbiamo perso” : Dopo il ko di gara-1 contro gli Warriors, il coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, analizza i motivi della sconfitta Ieri notte i Golden State Warriors hanno sbancato il Toyota Center di Houston portandosi a casa una delicata gara-1 delle Western Conference Finals. Straordinaria la prestazione di Kevin Durant che con 37 punti ha messo a dura prova la difesa texana. Al termine della sfida, coach D’Antoni ha analizzato tutti gli ...

Nba – LiAngelo Ball mette le cose in chiaro : “voglio i Lakers per giocare con Lonzo - saremo imbattibili” : LiAngelo Ball ha chiarito la sua volontà in vista del prossimo Draft NBA: il figlio di LaVar Ball vuole giocare ai Lakers con il fratello Lonzo La postseason si avvia verso la fine e dopo sarà tempo di Draft. La lotteria di quest’anno sarà particolarmente piena di talenti che impegneranno le franchigie in possesso delle tanto agognate scelte al primo turno. Particolare anche la situazione legata alle scelte del secondo turno. I Lakers in ...

Nba - le difficoltà di Curry su Harden : un problema con cui gli Warriors possono convivere : Sparatoria doveva essere e sparatoria è stata. Steph Curry lo aveva ripetuto più volte alla vigilia, con fare quasi spavaldo , non una novità, conoscendo il personaggio, : "Sfidatemi pure in uno ...

Playoff Nba 2018 - Houston-Golden State 106-119 : super duello Durant-Harden - ma gara-1 va agli Warriors : Houston Rockets-Golden State Warriors 106-119 Il primo pugno nello scontro tra i due pesi massimi della Western Conference lo sferrano i Golden State Warrrios, chiamati per la prima volta dal 2014 ad ...

Pronostici Nba 13-15 maggio 2018 : consigli scommesse : Al via finalmente le conference finals in cui si affronteranno nella eastern, Boston e Cleveland, e nella western Golden State e Houston. Tutto è andato come previsto, con le 4 migliori squadre del panorama NBA che si affrontano nell’ultima tappa prima delle attesissime Finals. Questo, come per le Finals, è sempre uno dei momenti più attesi perché ora è dove ci si diverte e si vedono i protagonisti dare il meglio di se, ma, allo ...

Nba - Tony Parker : "Voglio giocare altri tre anni. Agli Spurs? Mi piacerebbe - ma chissà' : Quello che è certo è che non mi vedo ancora lontano dal mondo del basket: voglio giocare ancora, almeno due stagioni, forse tre, e arrivare a 20", ribadisce il franco-belga. La stagione appena ...

BASKET Nba/ Philadelphia 76ers - Belinelli : "Vorrei tornare a giocare con questa maglia" : BASKET NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, che esprime il suo intento di restare(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:32:00 GMT)

Nba - Steve Kerr : "I Rockets con più fame di vittoria? Noi abbiamo gli anelli" : La sfida che tutti aspettavano è finalmente arrivata. Si parte lunedì notte, Houston Rockets contro Golden State Warriors, in palio le finali NBA. Se per i californiani l'appuntamento di giugno è ...

Nba - James Borrego è il nuovo allenatore degli Charlotte Hornets : Charlotte si affida ad un assistente di Gregg Popovich, ma non sarà Ettore Messina. Il nuovo capo allenatore degli Hornets sarà infatti James Borrego. Il 41enne del New Mexico ha ereditato la panchina ...

Nba : operazione al ginocchio per Paul George - che pensa già al mercato di luglio : operazione al ginocchio sinistro per Paul George, da due settimane uno dei giocatori più chiacchierati in vista di una sessione di mercato che lo vedrà certamente tra i protagonisti. Padrone del suo ...

Pronostici Nba 9-5-2018 : consigli scommesse : Una sola partita di scena stanotte tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, l’ultima che manca per conoscere ufficialmente le 4 finaliste delle rispettive conference. Ultimo verdetto che verrà dunque stabilito al termine di questa serie, in cui la vincente delle due raggiungerà i Cleveland Cavaliers di King James in finale di Eastern conference. Nella Western invece è già tutto deciso con la finale che vedrà di fronte i Rockets e gli ...

Nba - James Borrego è il nuovo allenatore degli Charlotte Hornets : Gli Charlotte Hornets hanno scelto il loro nuovo allenatore, dopo aver risolto il contratto con Steve Clifford al termine di una stagione complicata non solo a livello di risultati, ma soprattutto per ...

Nba Playoff 2018 - Golden State-New Orleans 113-104 gara-5 : 'Big Four' al loro meglio - Golden State è perfetta : Golden State Warriors-New Orleans 113-104 Forse ispirati dalla imminente sfida contro gli Houston Rockets, la squadra col miglior record stagionale NBA, i Golden State Warriors fanno vedere i muscoli ...

LeBron James e i Cleveland Cavaliers - i meglio vestiti in Nba : Dimenticate felpe over, sneakers alla caviglia e dai colori sgargianti, cargo pants, cappellini in testa. Il mondo del basket ha scoperto che con indosso un abito è meglio. A darne prova i giocatori dei Cleveland Cavaliers, che capitanati dal loro leader LeBron James hanno indossato degli abiti made-to-measure firmati da Thom Browne, poche ore prima della partita contro gli Indiana Pacers. Da LeBron James a Jordan Clarkson, incluso ...