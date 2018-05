NBA Draft Lottery 2018 – Ai Suns la prima scelta | Kings in paradiso | delusione Cleveland

sportfair

: RT @SkySport: ?? #Draft2018: ecco l'ordine delle scelte ?? C’è una sorpresa tra le prime #SkyNBA - Ma29Ma7 : RT @SkySport: ?? #Draft2018: ecco l'ordine delle scelte ?? C’è una sorpresa tra le prime #SkyNBA - mariot_22 : NBA lottery Draft: i risultati, la prima scelta ai Suns - SchneiderGigio : Nba, Draft, Phoenix vince la lotteria: avrà la 1ª -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) I Phoenixsorteggiati comesquadra dallatenutasi ieri notte: ichiameranno come secondi, solo ottavi iCavaliers Ieri notte a Chicago laha dato il suo verdetto. Il prossimo 21 giugno, al Barclays Center di New York, i Phoenixpotranno scegliere per primi al prossimo. Phoenix aveva il 25% di possibilità di ottenere la, le più alte, dovute al peggior record NBA ottenuto in regular season. Idovranno scegliere, con grande probabilità, fra DeAndre Ayton, lungo delle Bahams che ha finito l’high school in Arizona e ha giocato al college all’Arizona University, oppure Luka Doncic, stella slovena allenata all’Europeo dal nuovo coach di Phoenix. La secondaè toccata ai Sacramentoche avevano la 7ªteorica, ma che si sono ritrovati secondi. Terza Atlanta, mentre Memphis e Dallas, che si ...