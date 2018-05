Napoli | i tifosi vogliono la conferma di Sarri | Il sogno deve continuare

Sampdoria - 20.000 euro di multa per i cori contro i tifosi del Napoli : Il club blucerchiato è stato sanzionato con una multa di 20mila euro a seguito dei cori verso i tifosi partenopei. multa attenuata grazie all'intervento di Ferrero. L'articolo Sampdoria, 20.000 euro di multa per i cori contro i tifosi del Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - sfottò macabro ai tifosi del Napoli : manichini "impiccati" : Lo spiacevole episodio a Mondragone, nel Casertano. In risposta alla scritta "Juve m...a" apparsa sul monte Petrino domenica mattina

Napoli - l’appello social dei tifosi : “scansiamoci contro il Crotone” : La 37^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni soprattutto per la salvezza, situazione delicatissima per il Crotone dopo il pareggio nella gara casalinga contro la Lazio, la salvezza è appesa ad un filo ed anche un successo nell’ultima partita potrebbe non bastare non mantenere la categoria. Il prossimo avversario sarà il Napoli, ormai alcun obiettivo per la squadra di Sarri dopo il pareggio della Juventus di ieri ...

I tifosi della Juventus contro quelli del Napoli : "Lo Scudetto? Immagina - puoi" : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto lo Scudetto ma ha dovuto faticare e non poco per piegare la resistenza del Napoli di Maurizio Sarri che con 88 punti ha stabilito il record di punti in ...

Sampdoria-Napoli : cori razzisti - partita sospesa/ Video : Ferrero in campo - ma si becca gli insulti dei tifosi : Sampdoria-Napoli: cori razzisti, partita sospesa. Video: Ferrero in campo, ma si becca gli insulti dei tifosi. Le ultime notizie: sanzione in vista per gli ultras blucerchiati?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:27:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli? Far bene per i nostri tifosi» : GENOVA - "Domani avremo l'occasione di salutare i nostri tifosi, che sono stati per tutto l'anno il dodicesimo uomo in campo. Contro una squadra che ha dato lustro al calcio italiano, mettendolo in ...

Alvino - minacce da ultras Napoli : “Spegni tutto e vattene”/ Video - i tifosi : “Vergognatevi - ecco la verità” : Alvino, minacce da ultras Napoli: “Spegni tutto e vattene”, Video. I tifosi chiariscono: “Vergognatevi, ecco la verità”. Digos apre un'indagine? Il giornalista ha fornito la sua versione(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:00:00 GMT)

Napoli - i tifosi se la prendono con arbitri e De Laurentiis : ' Stagione 2018-19, a parametro zero sono gli arbitri l'affare vero ', con accanto un altro striscione con i volti di alcuni arbitri italiani. Questa la protesta dei tifosi azzurri all'esterno dello ...

Napoli - idolo Mertens : il gesto che ha fatto impazzire i tifosi azzurri : Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro il Torino, ormai nessuna chance di poter vincere lo scudetto per il club azzurro. Nella gara di ieri in rete l’attaccante Mertens, la seconda parte di stagione non è stata entusiasmante per il calciatore belga, ieri gesto che ha fatto impazzire i tifosi, quello di aver baciato la maglia dopo la rete. Una rete arrivata proprio nel giorno del suo 31° compleanno, come ...

Napoli - i tifosi contro gli arbitri. E Hamsik si schiera con Sarri : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli e un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Napoli - lo striscione dei tifosi : 'Stagione 2018-19 - a parametro zero sono gli arbitri l'affare vero' : 'Stagione 2018-19, a parametro zero sono gli arbitri l'affare vero'. Questo il testo di un grande striscione che i tifosi del Napoli hanno esposto all'esterno della curva B prima di Napoli-Torino, ...

Napoli - tifosi contro la Juventus : striscione con sfottò clamoroso [FOTO] : Tensione sempre più alta quella tra Juventus e Napoli, in particolar modo i tifosi azzurri sono furiosi dopo i nuovi favori arbitrali a favore dei bianconeri, anche la gara contro il Bologna è stata condizionata dalle decisioni dell’arbitro. I tifosi del Napoli hanno deciso di alzare la voce anche prima della gara contro il Torino, “Stagione 2018-2019: a parametro zero sono gli arbitri l’affare vero”. “De Laurentiis compra gli arbitri”, il ...

Napoli-Torino - i tifosi partenopei preparano contestazione e nuovo coro contro la Juve : Napoli-Torino- Il Napoli non molla il sogno scudetto nonostante l’enorme montagna da scalare. Il prossimo match casalingo contro il Torino vedrà i tifosi napoletani dare il via ad una contestazione contro il sistema e contro la classe arbitrale. Una sorta di panolada arricchita da cori e indici puntati contro la Juventus. nuovo coro contro I […] L'articolo Napoli-Torino, i tifosi partenopei preparano contestazione e nuovo coro contro ...

De Laurentiis resta in silenzio - i tifosi : 'Napoli campione morale' : Il Napoli resta in silenzio e preferisce non entrare nelle polemiche su Orsato: la scelta del club azzurro, in questo momento, è di tenere il profilo basso e non commentare la direzione arbitrale del ...