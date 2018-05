Napoli calcio | summit De Laurentiis-Sarri Le ultime sulla panchina azzurra

Napoli calcio - record di punti agrodolce : Con 88 lunghezze in campionato, gli azzurri migliorano il precedente primato di 86 e, in caso di successo domenica prossima, supereranno le 90 senza però vincere lo scudetto: un caso unico in Italia

Sampdoria-Napoli 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/11 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Calcio amarcord : Maradona si inchina a Vialli - rivivi Sampdoria-Napoli 4-1 del 1991 : Il poker blucerchiato ai campioni in carica profuma di scudetto. Sembra l'anno giusto…e lo sarà

Calciomercato - Preziosi : 'Perin? La Juventus deve sbrigarsi - c'è anche il Napoli' : TORINO - Enrico Preziosi , presidente del Genoa , ha confermato l'interesse della Juve per Mattia Perin. ' È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo ...

Napoli calcio ultimissime - gelo tra De Laurentiis e Sarri : Brutti segnali sulla permanenza del tecnico toscano, che ieri pare aver posticipato di proposito l'allenamento pomeridiano per evitare l'incontro con il patron

Calciomercato Napoli - il Manchester City su Jorginho : primi contatti tra i club : Jorge Luiz Frello Filho, in arte Jorginho. E' questo il nome in cima alla lista della spesa del Manchester City, che punta sul giocatore brasiliano per rinforzare il proprio centrocampo. Trentasette ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul portiere : si tenta la beffa alla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante ma adesso è arrivato già il momento di pensare al futuro ed alla prossima stagione, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la porta. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome caldo è quello di Rok Vodisek, portiere classe ’98 in scadenza con l’Olimpia Lubiana, sull’estremo difensore avevano messo gli occhi da tempo Sampdoria e ...

Calcio a 5 - Came Dosson-Lollo Caffè Napoli : 2-1 - termina il sogno azzurro : La cronaca stasera racconta di tante occasioni sprecate. Di un ottimo primo tempo e quel gol in finale di prima frazione di gioco che spiazza tutti. La partita diventa in salita. Ci sono due gol da ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Napoli-Samp : in 4 possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Napoli-Sampdoria, in 4 possono cambiare maglia in estate. Si sta per concludere una stagione emozionante per le due squadre, è stato sicuramente un campionato positivo per entrambe. Adesso è però il momento di pensare alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, contatti tra Napoli e Sampdoria e diversi calciatori potrebbero cambiare a breve maglia. Il Napoli ha messo nel mirino due calciatori, si tratta del ...

Camorra a Napoli - caos sul calcioRapporti intimi con Reina e Higuain"Barche e locali a disposizione" : Reina, come Higuain e Paolo Cannavaro, erano molto legati ai fratelli imprenditori arrestati per Camorra. Gli mettevano a disposizione i loro locali per feste e cerimonie e la barca di 26 metri Segui su affaritaliani.it

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : la Came Dosson supera 2-1 Napoli e passa il turno! Sarà derby veneto con la Luparense : La Came Dosson è l’ultima semifinalista dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Sarà derby veneto in semifinale tra la Came e la Luparense, due straordinarie protagoniste della stagione regolare, che si sfideranno in una serie che si preannuncia davvero entusiasmante per conquistare la finale contro la vincente tra Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti. La Came Dosson ha sconfitto il Lollo Caffè Napoli in gara-3 dopo due pareggi nelle ...

Calciomercato Napoli - mister 20 gol : ecco i calciatori valutati per l’attacco : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha disputato una stagione molto importante, la squadra di Sarri ha accarezzato la possibilità di vincere lo scudetto ma nonostante il mancato traguardo raggiunto rimane un campionato straordinario. Adesso l’obiettivo è alzare l’asticella, la prima situazione da chiarire sarà quella dell’allenatore con Maurizio Sarri che sembra ormai lontano dalla panchina, previsti inoltre molti movimenti ...

Calciomercato Napoli - Callejon può lasciare gli azzurri : futuro ancora in Serie A per lo spagnolo? : Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di 'Rai Sport' alla 'Domenica Sportiva', i rossoneri sarebbero all'assalto di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha una ...