Nadal e Djokovic dal parrucchiere al Foro Italico

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il tabellone. Thiem sulla strada di Fognini. Djokovic e Dimitrov dalla parte di Nadal : Si è svolto il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2018 di tennis che scatteranno lunedì 14 maggio al Foro Italico di Roma. Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per quanto riguarda il Bel Paese. Non è andata benissimo per gli italiani. Fabio Fognini, in ombra nelle ultime settimane, dovrà affrontare l’ostico francese Monfils al primo turno, prima di un possibile incrocio con l’austriaco Thiem, capace di battere ...

Tennis - Madrid Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto avanti Edmund : 2 del mondo è stata eliminata agli ottavi dall'olandese Kiki Bertens, n. 20 Wta, che le ha concesso appena 4 giochi , 6-2, 6-2, in un'ora di gioco. Non ha tradito, invece, la n. 1, Simona Halep che ...

Tennis - Madrid : Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto : avanti Edmund : Madrid - Rafa Nadal continua la sua perfetta striscia sulla terra rossa. Dopo i successi a Montecarlo e a Barcellona , è partito con il piede giusto anche al Masters 1000 di Madrid, ottenendo il 13° ...

Diretta / Atp Madrid 2018 Nadal Monfils (0-0) streaming video e tv : Djokovic eliminato - avanza la Pliskova : Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: esordio per Rafa Nadal nel Master 1000 di casa contro Gael Monfils, eliminati al secondo turno sia Novak Djokovic che Caroline Wozniacki(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:26:00 GMT)

ATP Barcellona : Djokovic - che disastro! Perde con il n° 140 del mondo. Avanti Nadal : Prosegue il momento terribile di Novak Djokovic , fuori al s econdo turno del torneo ATP di Barcellona, in corso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna. Il serbo, che ha chiesto ed ottenuto una ...

ATP BARCELLONA - Nadal - pista libera. Fuori subito Nishikori e Djokovic : L'ex numero uno del mondo ha, infine, confermato la sua presenza a Madrid e Roma prima del Roland Garros . Nessun problema, invece, per Grigor Dimitrov : il suo esordio dura un'ora e 22 minuti, tanto ...

Toni Nadal : 'Vorrei Rafa colpisse come Federer. Io con Djokovic solo se..' : 'Il mondo è cambiato. È difficile lavorare correttamente coi giovani. Prima vivevamo in una società che rispettava le persone adulte. Ora non ho l'età per stare dietro a un ragazzino che si comporta ...

Tennis - Montecarlo : Thiem stoppa Djokovic negli ottavi. avanti Nadal - Seppi ko : avanti Nadal - Continua spedita la marcia di Rafael Nadal, numero uno del mondo. Il fuoriclasse maiorchino e campione in carica, che punta all'undicesimo trionfo dopo gli otto di fila tra il 2005 ed ...

Montecarlo : esce Djokovic - Nadal sul velluto : Nei quarti l'austriaco affronterà lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo e campione in carica, che ha compiuto un altro passo verso il suo undicesimo successo nel Principato - regolando pe r6-3, 6-2 ...

