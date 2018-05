Muore e lascia tutta la sua eredità al cane

Muore e lascia un milione di euro in eredità al cane che gli salvò la vita : Quel cane gli salvò la vita, così un ex funzionario delle Ferrovie dello Stato ha deciso di lasciare tutto i suoi averi in eredità al proprio amico a quattro zampe. Pasquale Rizzo, classe 1928, originario di...

Strambino. Muore a 46 anni - lascia quattro figli : Ischemia per il tecnico informatico, fu console al Carnevale di Romano. La moglie in chiesa: 'Eri un superpapà'

Diventa milionaria copiando gli investimenti dei suoi capi. La segretaria Muore e lascia tutto in beneficenza : Nessuno sapeva che fosse milionaria: Sylvia Bloom per 67 anni ha lavorato nello stesso studio legale di New York mettendo da parte un'immensa fortuna. A 96 anni è andata in pensione, pochi mesi dopo è morta, nel 2016, e ha donato tutto quel tesoro segreto in beneficenza: circa 9 milioni di dollari per finanziare borse di studio universitarie.Neanche i parenti più stretti sapevano del denaro raccolto nel tempo dalla donna: ...

Anziana Muore e lascia in eredità 1 - 5 milioni di euro al gatto : La somma di denaro servirà a garantire la salute e il cibo per l'animale. Quello che avanzerà verrà devoluto in beneficenza.Continua a leggere

Tampona un’auto poi scappa nel bosco/ Muore misteriosamente 35enne del Cilento : lascia moglie e due figlie : Tampona un’auto poi scappa nel bosco, Muore misteriosamente 35enne del Cilento: lascia moglie e due figlie. La tragedia è avvenuta questa notte a Sala Consilina(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:20:00 GMT)

Tragico schianto in moto - Claudio Muore a 50 anni : lascia figlia e moglie : Fatale per il centauro il violento impatto con un'auto all'incrocio. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Agata e i bambini poveri : Muore a 90 anni e lascia tutto in eredità a Save the Children : Penso che tutti i bambini del mondo dovrebbero avere il diritto ad essere felici e a vivere la loro infanzia e la loro adolescenza nel migliore dei modi possibile lontano da ogni tipo di sofferenza. ...

Lutto a Trento - Lucia Muore a 42 anni lasciando due figli : “La nostra guerriera è andata via” : Si è spenta a 42 anni dopo una breve malattia Lucia, 42enne di origine albanese ma da 25 anni in Italia, molto conosciuta in tutta la provincia di Trento. Lascia due figli di 22 e 10 anni: "Un piccolo pezzo del nostro puzzle, piccolo ma rumorosissimo si è staccato".Continua a leggere

Muore per morbillo a Catania : 25enne lascia marito e figlia di 2 anni - : La giovane non era vaccinata. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di una polmonite morbillosa, una complicazione che può verificarsi negli adulti. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche. ...

Muore schiacciato dal suo trattore : l'agricoltore lascia un bimbo di pochi mesi : L'incidente nelle campagne di Berchidda. È morto schiacciato sotto il suo trattore. Un tragico incidente avvenuto, questo primo pomeriggio, nelle campagne di Berchidda. La vittima è un imprenditore ...